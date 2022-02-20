В Кропивницком мужчина 10 раз обворовал свою девушку: как так получилось

Она в начале ничего не замечала

В Кропивницком суд приговорил мужчину к более чем четырем годам за решеткой за несколько грабежей. Причем их жертвой стала девушка преступника.

Об этом пишет "Златопиль".

На суде парень рассказал, что пошел на ограбление ради наживы, заявил, что ему нужны были деньги. С января 2019 года он приглашал девушку к себе, а затем отлучался. Как выяснилось при расследовании, горе-Ромео шел домой к знакомой и с помощью ключа-дубликата попадал в квартиру. Первый раз из чужого дома он унес три тысячи гривен и 30 долларов США. Поскольку пропажу не заметили — решил наведаться еще раз. Второй "заход" принес ему тонометр и мобильный телефон. Ценности он продавал.

Мужчина вошел во вкус и продолжил красть различные суммы — 2000 гривен, 1700, 780. Не пропустил и другое имущество, даже алюминиевую посуду. Всего удалось узнать про около 10 случаев грабежа.

Другой подобный случай произошел на Тернопольщине. Мужчина на свидании забрал из чашки бюстгалтера женщины более 21 тысячи гривен. Деньги она хранила в чашке изделия в злотых.

Ранее "Телеграф" писал про взрыв в Кропивницком, который оставил без крыши над головой в разгар зимы несколько человек, а всего пострадали около 70 квартир.