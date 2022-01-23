Укр

Ударил по голове и ограбил: в Польше ищут преступника, убившего украинку (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Надежда Яремчук начала работать в Польше полтора года назад
Надежда Яремчук начала работать в Польше полтора года назад

Погибшей было 49 лет.

В Польше украинку Надежду Яремчук убили по дороге на работу. Женщина поехала на заработки вместе с дочкой и как раз шла на работу в ночную смену, когда к ней неожиданно подошел злоумышленник. Он ударил ее по голове и обобрал. Пострадавшая осталась на дороге.

Об этом сообщает "Книга памяти умерших за границей украинцев".

Тело женщины всю ночь лежало под дождем. Ее увидели проезжающие на автомобиле поляки, вызвали медиков, но было уже поздно. Трагедия произошла 18 января.

Большую часть жизни женщина провела в пгт Ружин Житомирской области
Большую часть жизни женщина провела в пгт Ружин Житомирской области

Надежда жила и работала кулинаром в Ружине, отправиться в Польшу на работу решила полтора года назад. Ее дочь Ольга, закончившая медучилище в Украине, позже к ней присоединилась. Женщина была разнорабочей в небольшой гмине Соколув Подляски под Варшавой. Долгое время работала резчиком на мясокомбинате, а недавно устроилась в клининговую компанию. Коллеги отзываются о Надежде как милой и доброй женщине, готовой прийти на помощь.

Надежду Яремчук убили в гмине Соколув Подляски
Надежду Яремчук убили в гмине Соколув Подляски

У нее остались дочь Ольга, которой 20 лет, и старший сын Павел. Было у женщины двое внуков. В Ружине Надежду вспоминают как доброго и искреннего человека.

Дочь погибшей рассказала, что тело матери в морге, его отдадут черен несколько дней и его нужно будет отправить в Украину. Вскрытие провели в пятницу. Девушка осталась в Польше сама — отец умер несколько лет назад. Полиция ведет расследование, но про подозрение пока никому не сообщили. Именно они рассказали Ольге про смерть матери, когда пригласили на опознание.

Ранее "Телеграф" писал про смерть украинца на новогодней вечеринке в Польше.

Теги:
#Польша #Ограбление #Смерть #Украинка
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