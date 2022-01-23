Вдарив по голові та пограбував: у Польщі шукають злочинця, який убив українку (фото)

Загиблій було 49 років.

У Польщі українку Надію Яремчук убили дорогою на роботу. Жінка поїхала на заробітки разом із донькою і йшла на роботу в нічну зміну, коли до неї несподівано підійшов зловмисник. Він вдарив її по голові і обібрав. Постраждала залишилася на дорозі.

Про це повідомляє "Книга пам’яті українців, що померли за кордоном".

Тіло жінки всю ніч лежало під дощем. Її побачили поляки, які проїжджали на автомобілі, викликали медиків, але було вже пізно. Трагедія сталася 18 січня.

Більшу частину життя жінка провела у смт Ружин Житомирської області

Надія жила і працювала кулінаром у Ружині, вирушити до Польщі на роботу вирішила півтора роки тому. Її донька Ольга, яка закінчила медучилище в Україні, згодом до неї приєдналася. Жінка була різноробочою у невеликій гміні Соколув Підляски під Варшавою. Довгий час працювала різчицею на м’ясокомбінаті, а нещодавно влаштувалася у клінінгову компанію. Колеги відгукуються про Надію як милу та добру жінку, готову прийти на допомогу.

Надію Яремчук убили у гміні Соколув Підляски

У неї залишилися донька Ольга, якій 20 років, та старший син Павло. Було у жінки двоє онуків. У Ружині Надію згадують як добру та щиру людини.

Донька загиблої розповіла, що тіло матері в морзі, віддадуть черен кілька днів, і його треба буде відправити в Україну. Розтин провели у п’ятницю. Дівчина залишилася в Польщі сама – батько помер кілька років тому. Поліція веде розслідування, але про підозру поки що нікому не повідомили. Саме вони розповіли Ользі про смерть матері, коли запросили на впізнання.

Раніше "Телеграф" писав про смерть українця на новорічній вечірці у Польщі.