У Кропивницькому чоловік 10 разів обікрав свою дівчину: як так вийшло

Вона на початку нічого не помічала

У Кропивницькому суд засудив чоловіка до більш ніж чотирьох років за ґратами за кілька пограбувань. Причому їхньою жертвою стала дівчина злочинця.

Про це пише "Златопіль".

На суді хлопець розповів, що пішов на пограбування заради наживи, заявив, що йому потрібні були гроші. З січня 2019 року він запрошував дівчину до себе, а потім відлучався. Як з’ясувалося під час розслідування, горе-Ромео йшов додому до знайомої та за допомогою ключа-дубліката потрапляв у квартиру. Вперше з чужого будинку він забрав три тисячі гривень та 30 доларів США. Оскільки пропажу не помітили, вирішив навідатися ще раз. Другий "захід" приніс йому тонометр та мобільний телефон. Цінності він продавав.

Чоловік добрав смаку і продовжив красти різні суми — 2000 гривень, 1700, 780. Не пропустив й інше майно, навіть алюмінієвий посуд. Усього вдалося дізнатися про близько 10 випадків пограбування.

Інший подібний випадок стався на Тернопіллі. Чоловік на побаченні забрав із чашки бюстгальтера жінки понад 21 тисячу гривень. Гроші вона зберігала у чашці виробу у злотих.

Раніше "Телеграф" писав про вибух у Кропивницькому, який залишив без даху над головою у розпал зими кілька людей, а загалом постраждали близько 70 квартир.