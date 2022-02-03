"Потрібне маленьке взуття та речі для мами та дівчаток" – йде збір допомоги для сім’ї погорільців із Кропивницького

Містяни відгукнулися на заклик підтримати постраждалих від вибуху у багатоквартирному будинку

Грубувато, але точно охарактеризував у соцмережі, що трапилася 2 лютого в Кропивницькому, ситуацію з вибухом у багатоквартирному будинку на вулиці Космонавта Попова, один з місцевих жителів у коментарях до події: "Живуть люди, щось наживають, ремонт і т.д. і в один момент — ж*па". Там, де стався вибух, залишилися лише закопчені стіни, сильно постраждали сусідні квартири, всього ж це торкнулося ще семи десятків осель.

"Доброго вечора!!! У нашій родині трапилося лихо. Під час пожежі на Попова загинув чоловік сестри, а дві племінниці отримали опіки та перебувають у лікарні. Прошу всіх, хто мене знає, і небайдужих людей допомогти хто чим зможе" – таке прохання опублікувала у себе на Фейсбук-сторінці Ірина Русіна.

Надалі жінка уточнила, що "речі потрібні будь-які, бажано теплі, тому що згоріло абсолютно все" та уточнила розміри необхідного одягу.

Дівчатка поки що в лікарні, але речі треба зібрати заздалегідь

Крім того, Ірина опублікувала номери банківських карток, на які можна переказати кошти для постраждалих.

Гроші можна перерахувати родичам загиблого Андрія

Насправді у квартирі на другому поверсі не вціліло нічого. Місцеві жителі не залишилися байдужими до біди земляків, де загинув 37-річний голова сім’ї та отримали опіки дві його дочки 8 та 13 років. І зараз у місті проводиться збір необхідного для дівчаток та їхньої мами.

"Мешканці міста відгукнулися на прохання дуже активно, — розповіла "Телеграфу" Олена — одна з жінок, які взяли на себе таку турботу. — Ми співробітники Ані, сестри загиблого Андрія. І сьогодні цілий день люди несуть різні речі та продукти. Після вибуху люди залишилися ні з чим. Можна також допомогти сім’ї грошима, перерахувавши їх на картки родичів постраждалих. Ми ж гроші готівкою не беремо".

На місці вибуху працювали 28 рятувальників ДСНС, було задіяно техніку

А в комунальному підприємстві "ЖЕО № 4" тим часом готуються списки збитків, які зазнали мешканці цього будинку та сусідніх, на які поширилася вибухова хвиля. "Телеграф" зв’язався з житлово-експлуатаційним об’єднанням телефоном і ось що там відповіли: "Все керівництво зараз якраз знаходиться біля будинку, де стався вибух. Протягом дня мешканці звертаються до нас, дзвонять, розповідають про пошкодження, які отримали їх вікна, балкони, двері – як цього будинку, так і найближчих… Ми всі записуємо, скільки людей там мешкає, де працюють, їх контакти… У зону руйнування нікого не пускають, там уже встановлюватимуть експерти, що необхідно зробити для відновлення. Але ще не всі встигли звернутись. Тому і підсумкового висновку ще немає".

Вибух був такої сили, що його чули у різних районах міста.

"На М. Балашівці капець, як почула. Ще з сусідом розмовляли, і я кажу, "ой, щось вибухнуло"... Не думала, що настільки" — поділилася своїми враженнями в соцмережі Світлана Донцова.

"Гепнуло так, що біля "Епіцентру" вікна здригнулися" — підтверджує Олександр Гладкий.

Містяни діляться враженнями від вибуху

Рвонуло не по-дитячому, у нас — у 26 будинку, повилітали шибки у тих, у кого дерев’яні рами, а рама від лоджії квартири, що вибухнула, лежала посередині нашого двору (за будинком, де вибухнуло) на дитячому майданчику, благо, не було дітей" — згадує Ігор Ревенко.

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