"Нужна маленькая обувь и вещи для мамы и девочек" – идет сбор помощи для семьи погорельцев из Кропивницкого

Горожане откликнулись на призыв поддержать пострадавших от взрыва в многоквартирном доме

Грубовато, но точно охарактеризовал в соцсети случившуюся 2 февраля в Кропивницком ситуацию со взрывом в многоквартирном доме на улице Космонавта Попова один из местных жителей в комментариях к событию: "Живут люди, что-то наживают, ремонт и т.д. и в один момент – ж*па". Там, где произошел взрыв, остались лишь закопченные стены, сильно пострадали соседние квартиры, всего же в разной мере это коснулось еще семи десятков жилищ.

"Добрый вечер!!! В нашей семье случилась беда. Во время пожара на Попова погиб муж сестры, а две племянницы получили ожоги и находятся в больнице. Прошу всех, кто меня знает, и небезразличных людей помочь кто чем сможет" – такую просьбу опубликовала у себя на Фейсбук-страничке Ирина Русина.

В дальнейшем женщина уточнила, что "вещи нужны любые, желательно тёплые, так как сгорело абсолютно всё" и уточнила размеры необходимой одежды.

Девочки пока в больнице, но вещи надо собрать заранее

Кроме того, Ирина опубликовала номера банковских карточек, на которые можно перевести средства для пострадавших.

Деньги можно перечислить родственникам погибшего Андрея

В действительности в квартире на втором этаже не уцелело ничего. Местные жители не остались безучастными к беде земляков, где погиб 37-летний глава семьи и получили ожоги две его дочери 8 и 13-ти лет. И сейчас в городе проводится сбор необходимого для девочек и их мамы.

"Жители города откликнулись на просьбу очень активно, — рассказала "Телеграфу" Елена — одна из женщин, взявших на себя такую заботу. — Мы сотрудники Ани, сестры погибшего. И сегодня целый день люди несут разные вещи и продукты. После взрыва люди остались ни с чем. Можно также помочь семье деньгами, перечислив их на карточки родственников пострадавших. Мы же деньги наличкой не берем".

На месте взрыва работали 28 спасателей ГСЧС, была задействована техника

А в коммунальном предприятии "ЖЭО № 4" тем временем готовятся списки убытков, которые понесли жители данного дома и соседних, на которые распространилась взрывная волна. "Телеграф" связался с жилищно-эксплуатационным объединением по телефону и вот что там ответили: "Все руководство в данный момент сейчас как раз находится у дома, где случился взрыв. В течение дня жильцы обращаются к нам, звонят, рассказывают о повреждениях, которые получили их окна, балконы, двери – как этого дома, так и ближайших. Мы все записываем, сколько там человек проживает, где работают, их контакты. В зону разрушения никого не пускают, там уже будут устанавливать эксперты, что необходимо сделать для восстановления. Но еще не все успели обратиться. Поэтому и итогового заключения еще нет".

Взрыв был такой силы, что его слышали в разных районах города.

"На Н. Балашовке капец, как услышала. Ещё с соседом разговаривали, и я говорю, "ой, что-то взорвалось"… Не думала, что настолько" — поделилась своими ощущениями в соцсети Светлана Донцова.

"Грохнуло так, что возле "Эпицентра" окна дрогнули" — подтверждает Александр Гладкий.

Горожане делятся впечатлениями от взрыва

"Рвануло не по-детски, у нас — в 26 доме, повылетали стекла у тех, у кого деревянные рамы, а рама от лоджии квартиры, что взорвалась, лежала посредине нашего двора (за домом, где взорвалось) на детской площадке, благо не было детей" — вспоминает Игорь Ревенко.

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