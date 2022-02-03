"Нужна маленькая обувь и вещи для мамы и девочек" – идет сбор помощи для семьи погорельцев из Кропивницкого

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Ирина Левченко Ирина Левченко
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В квартире после взрыва - черным-черно
В квартире после взрыва - черным-черно

Горожане откликнулись на призыв поддержать пострадавших от взрыва в многоквартирном доме

Грубовато, но точно охарактеризовал в соцсети случившуюся 2 февраля в Кропивницком ситуацию со взрывом в многоквартирном доме на улице Космонавта Попова один из местных жителей в комментариях к событию: "Живут люди, что-то наживают, ремонт и т.д. и в один момент – ж*па". Там, где произошел взрыв, остались лишь закопченные стены, сильно пострадали соседние квартиры, всего же в разной мере это коснулось еще семи десятков жилищ.

"Добрый вечер!!! В нашей семье случилась беда. Во время пожара на Попова погиб муж сестры, а две племянницы получили ожоги и находятся в больнице. Прошу всех, кто меня знает, и небезразличных людей помочь кто чем сможет" – такую просьбу опубликовала у себя на Фейсбук-страничке Ирина Русина.

В дальнейшем женщина уточнила, что "вещи нужны любые, желательно тёплые, так как сгорело абсолютно всё" и уточнила размеры необходимой одежды.

Девочки пока в больнице, но вещи надо собрать заранее
Девочки пока в больнице, но вещи надо собрать заранее

Кроме того, Ирина опубликовала номера банковских карточек, на которые можно перевести средства для пострадавших.

Деньги можно перечислить родственникам погибшего Андрея

В действительности в квартире на втором этаже не уцелело ничего. Местные жители не остались безучастными к беде земляков, где погиб 37-летний глава семьи и получили ожоги две его дочери 8 и 13-ти лет. И сейчас в городе проводится сбор необходимого для девочек и их мамы.

"Жители города откликнулись на просьбу очень активно, — рассказала "Телеграфу" Елена — одна из женщин, взявших на себя такую заботу. — Мы сотрудники Ани, сестры погибшего. И сегодня целый день люди несут разные вещи и продукты. После взрыва люди остались ни с чем. Можно также помочь семье деньгами, перечислив их на карточки родственников пострадавших. Мы же деньги наличкой не берем".

На месте взрыва работали 28 спасателей ГСЧС, была задействована техника
На месте взрыва работали 28 спасателей ГСЧС, была задействована техника

А в коммунальном предприятии "ЖЭО № 4" тем временем готовятся списки убытков, которые понесли жители данного дома и соседних, на которые распространилась взрывная волна. "Телеграф" связался с жилищно-эксплуатационным объединением по телефону и вот что там ответили: "Все руководство в данный момент сейчас как раз находится у дома, где случился взрыв. В течение дня жильцы обращаются к нам, звонят, рассказывают о повреждениях, которые получили их окна, балконы, двери – как этого дома, так и ближайших. Мы все записываем, сколько там человек проживает, где работают, их контакты. В зону разрушения никого не пускают, там уже будут устанавливать эксперты, что необходимо сделать для восстановления. Но еще не все успели обратиться. Поэтому и итогового заключения еще нет".

Взрыв был такой силы, что его слышали в разных районах города.

"На Н. Балашовке капец, как услышала. Ещё с соседом разговаривали, и я говорю, "ой, что-то взорвалось"… Не думала, что настолько" — поделилась своими ощущениями в соцсети Светлана Донцова.

"Грохнуло так, что возле "Эпицентра" окна дрогнули" — подтверждает Александр Гладкий.

Горожане делятся впечатлениями от взрыва
Горожане делятся впечатлениями от взрыва

"Рвануло не по-детски, у нас — в 26 доме, повылетали стекла у тех, у кого деревянные рамы, а рама от лоджии квартиры, что взорвалась, лежала посредине нашего двора (за домом, где взорвалось) на детской площадке, благо не было детей" — вспоминает Игорь Ревенко.

Когда война возможна - первым делом думаешь о ней
Когда война возможна - первым делом думаешь о ней

"На Героев Украины, 14 мы подумали, что война", — сообщила Ирина Крамаренко.

"И не только вы…" — отозвалась Виктория Подкаминная.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ближайшие дни Украину ждут морозы и осадки в виде снега.

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#Взрыв #Помощь #Трагедия #Пострадавшие #Кропивницкий
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