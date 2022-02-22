Укр

Весна задерживается: синоптики пообещали ухудшение погоды в ближайшие дни

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В Украину вернутся ночные морозы Новость обновлена 22 февраля 2022, 09:54
В Украину вернутся ночные морозы

Синоптики предупреждают о незначительном похолодании

Последние дни зимнего месяца подготовили для украинцев очередной сюрприз: несмотря на влажные и теплые атмосферные фронты, которые будут пересекать Украину во вторник, уже в середине недели погода резко сменится солнцем и незначительным похолоданием. Однако уже к выходным весна начнет постепенно вступать в свои права и столбики термометров поползут вверх.

Об этом на своей странице в соцсети рассказала главный народный синоптик Наталья Диденко.

Так, во вторник, 23 февраля, почти всю территорию страны накроет мощными ливнями, иногда даже с мокрым снегом. Об этом свидетельствует и карта, которую синоптик добавила к своим прогнозам:

Карта распространения воздушных масс
Карта распространения воздушных масс

Уже в ближайшую ночь обильные осадки следует ожидать жителям западных и северных регионов. Не избежать дождей и в центральной части страны.

Ближе к вечеру осадки возможны на юге и на востоке Украины.

Температура воздуха будет напоминать настоящую весну: в течение дня предполагается +5...+11 градусов, в южных областях — +10...+14, на крымском полуострове возможны даже +16.

В среду, 24 февраля и в четверг, 25 февраля, в Украине прогнозируют незначительное похолодание, однако уже на выходных столбики термометров уверенно поползут вверх.

Такой прогноз подтвердил и украинский гидрометцентр:

Погода 23 февраля
Погода 23 февраля

В четверг, 24 февраля, на всей территории Украины солнце и сухая погода. Температура воздуха в ночные часы опустится до 0…+2 градусов, на западе – до -1, на востоке и юге – 2-4 градуса с отметкой "+". В светлое время суток — от 2 до 6 градусов тепла. На юге – до +7.

Погода на 24 февраля
Погода на 24 февраля

В пятницу, 25 февраля, синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура воздуха ночью упадет до -5 градусов в центре и ближе к западу страны, в других уголках Украины – до -2…-4 градусов. Днем температурные столбики будут показывать преимущественно 5-7 градусов тепла.

Погода 25 февраля
Погода 25 февраля

В субботу, 26 февраля, солнечно по всей территории страны, осадки вероятны только на западе. Температура воздуха там ночью будет удерживаться на отметке -1 градус, а днем поднимется до +5…+6 градусов. В других уголках страны ночные градусы также будут доходить до -1, однако в дневные часы подскочат 5-8 градусов с плюсовыми отметками.

Погода 26 февраля
Погода 26 февраля

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно прогнозам синоптиков, последний зимний месяц подготовил для украинцев несколько погодных сюрпризов.

Теги:
#Украина #Погода #Укргидрометцентр #Прогноз
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