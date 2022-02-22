Весна затримується: синоптики пообіцяли погіршення погоди найближчими днями

Синоптики попереджають про незначне похолодання

Останні дні зимового місяця підготували для українців черговий сюрприз: попри вологі та теплі атмосферні фронти, які у вівторок перетинатимуть Україну, вже у середині тижня погода різко зміниться сонцем і незначним похолоданням. Проте вже на вихідних весна почне поступово вступати у свої права і стовпчики термометрів поповзуть догори.

Про це на своїй сторінці в соцмережі розповіла головна українська синоптикиня Наталка Діденко.

Так, у вівторок, 23 лютого, майже всю територію країни накриє потужними зливами, подекуди навіть із мокрим снігом. Про це свідчить і карта, яку синоптик додала до своїх прогнозів.

Карта поширення повітряних мас

Вже найближчої ночі рясні опади варто очікувати жителям західних та північних регіонів. Не уникатимуть дощі й центральну частину країни.

Ближче до вечора опади ймовірні на півдні та на сході країни.

Температура повітря нагадуватиме справжню весну: впродовж дня передбачається +5…+11 градусів, у південних областях — +10…+14, на кримському півострові можливі навіть +16.

У середу, 24 лютого та у четвер, 25 лютого в Україні прогнозують незначне похолодання, проте вже на вихідних стовпчики термометрів упевнено поповзуть догори.

Такий прогноз підтвердив і український гідрометцентр:

Погода 23 лютого

У четвер, 24 лютого, по всій території України сонце та суха погода. Температура повітря в нічні години опуститься до 0…+2 градусів, на заході — до -1, на сході та півдні — 2-4 градуси з позначкою "+". У світлу пору доби — від 2 до 6 градусів тепла. На півдні — до +7.

Погода на 24 лютого

У п'ятницю, 25 лютого, синоптики також прогнозують сонячну погоду. Температура повітря вночі впаде до -5 градусів у центрі та ближче до заходу країни, в інших куточках України — до -2…-4 градусів. Удень температурні стовпчики показуватимуть переважно 5-7 градусів тепла.

Погода 25 лютого

У суботу, 26 лютого, сонячно по всій території країни, опади ймовірні лише на заході. Температура повітря там вночі утримуватиметься на позначці у -1 градус, а вдень підніметься до +5…+6 градусів. В інших куточках країни нічні градуси також сягатимуть до -1, проте в денні години підскочать 5-8 градусів з плюсовими позначками.

Погода 26 лютого

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно із прогнозами синоптиків, останній зимовий місяць підготував для українців кілька погодних сюрпризів.