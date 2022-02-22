До 14 градусів тепла: народний синоптик розповів про погоду на початку березня

Народний синоптик обіцяє досить теплу погоду в березні, хоч і з температурними перепадами

В Україні березень 2022 року на початку нагадуватиме залишок лютого, який, за прогнозами метеорологів, ще здивує українців погодними сюрпризами. Як передає "Телеграф", про це йдеться у прогнозі народного синоптика Станіслава Щедріна.

Перша половина березня, за словами Щедріна, швидше за все нагадуватиме останню декаду лютого (тобто 19-28 лютого). Подібна синоптична ситуація триватиме, ймовірно, до 15-16 березня.

Щедрін каже, що в Україні погода до середини першого місяця буде досить мінливою. Так, очікуються температурні "гойдалки". Як повідомляє народний синоптик, стовпчики термометрів у цей період коливатимуться в межах від 5 градусів морозу до 5 градусів тепла вночі. Вдень температура повітря може досягати від 6 до 14 градусів з позначкою "плюс".

Додамо, що раніше українська вчена-метеоролог Мартазінова розповіла у коментарі "Телеграфу" про дату настання весняної погоди. Згідно з довгостроковим прогнозом, вже після 25 лютого погода неухильно почне змінюватися у бік весни. Проте березень, прогнозують метеорологи, буде досить нестійким. Тож чекати тривалого та сильного тепла українцям можна лише у другому весняному місяці – квітні.

Нагадаємо, народний синоптик раніше озвучив "Телеграфу" прогноз погоди на весну 2022 року в Україні. За його словами, квітень цього року супроводжуватиметься сильними вітрами, а у травні можливе випадання опадів і проходження небезпечних синоптичних явищ. Зі зливами, зазначає Щедрін, швидше за все почнеться літо 2022 року.