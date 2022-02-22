Укр

До 14 градусов тепла: народный синоптик рассказал о погоде в начале марта

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Весна все ближе
Весна все ближе

Народный синоптик обещает достаточно теплую погоду в марте, хотя и с температурными перепадами

В Украине март 2022 года в начале будет напоминать остаток февраля, который, по прогнозам метеорологов, еще удивит украинцев погодными сюрпризами. Как передает "Телеграф", об этом говорится в прогнозе народного синоптика Станислава Щедрина.

Первая половина марта, по словам Щедрина, скорее всего будет напоминать последнюю декаду февраля (то есть 19-28 февраля). Подобная синоптическая ситуация будет продолжаться, вероятно, до 15-16 марта.

Щедрин говорит, что по всей Украине погода до середины первого месяца будет довольно переменчивой. Так, ожидаются температурные "качели". Как сообщает народный синоптик, столбики термометров в этот период будут колебаться в пределах от 5 градусов мороза до 5 градусов тепла ночью. Днем же температура воздуха может достигать от 6 до 14 градусов с отметкой "плюс".

Добавим, что ранее украинская ученая-метеоролог Мартазинова рассказала в комментарии "Телеграфу" о дате наступления весенней погоды. Согласно долгосрочному прогнозу, уже после 25 февраля погода неуклонно начнет меняться в сторону весны. Однако март, прогнозируют метеорологи, будет достаточно неустойчивым. Так что ждать длительного и сильного тепла украинцам можно только во втором весеннем месяце – апреле.

Напомним, народный синоптик ранее озвучил "Телеграфу" прогноз погоды на весну в 2022 году в Украине. По его словам, апрель в этом году будет сопровождаться сильными ветрами, а в мае возможно выпадение осадков и прохождение опасных синоптических явлений. С ливней, отмечает Щедрин, скорее всего начнется лето 2022 года.

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