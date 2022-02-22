На Днепре тонул рыбак – пытаясь его спасти, в ледяной реке оказались еще 4 человека

Рискованное хобби унесло жизнь любителя подледного лова

В воскресный день, 20 февраля в Днепре-городе на Днепре-реке случилось происшествие, исход которого мог оказаться как счастливым, так и ужасным. В 200-х метрах от берега косы гребного канала ушел под лед мужчина, рыбачивший там в одиночестве. За происходящим наблюдали десятки очевидцев (коса – излюбленное место для прогулок горожан не только летом, но и в зимнюю пору) и кто-то сразу же сообщил об этом ЧП в экстренные службы. А несколько смельчаков, без преувеличения, рискуя собственной жизнью, бросились на помощь терпящему бедствие человеку. Но спасательная операция затянулась: тающий при плюсовой температуре лед ломался под ногами добровольцев, затягивая в холодную воду и их.

Спасать пришлось и добровольных спасателей

"Три сотрудника Национальной полиции, первые прибывшие к месту, пытались спасти рыбака, однако сами провалились под лед (1 полицейский – на расстоянии около 70 метров от берега, 2 полицейских – на расстоянии около 40 метров от берега). Также оказался в воде в 40 метрах от берега и еще один местный житель", — так прокомментировали происшествие в Днепропетровском областном главке ГСЧС. В итоге профессиональным спасателям пришлось вытаскивать на берег всех пятерых. Да и то когда к месту происшествия прибыл катер на воздушной подушке "Марс".

Катер ГСЧС прибыл не сразу

Несчастный рыбак пробыл в воде около 40 минут и еще 5 под водой, и вытаскивать его пришлось водолазам. Не менее получаса пострадавшего пытались реанимировать медики скорой, однако их усилия оказались тщетными: днепрянин, которому, как выяснилось впоследствии, было 72 года, скончался…

Лёд ломался под ногами и таял на глазах

Из четырех отважных мужчин трое оказались патрульными полицейскими, первыми прибывшими на вызов. И для любого из добровольцев эта ситуация могла окончиться трагически. "Телеграф" узнавал подробности происшествия.

"Там очень большая глубина — обычно ж рыбачат на глубине, — объяснила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС Евгения Дудка. – Не понимаю, как можно выходить на лед в такое время, когда стойкого льда нет, все тает. Он тонкий и выходить на него нельзя. Пожилой человек, скорее всего, рыбачил не первый год и должен был знать, какой опасности подвергает себя, что буквально идет на верную смерть".

Подо льдом могли погибнуть несколько добровольных спасателей

Спасатели приехали быстро, однако привлекать пришлось несколько подразделений. Дело в том, что и по льду уже невозможно было передвигаться, и лодки бы не помогли, так как не было открытой воды. "Дело в том, что сначала нам сообщили, что человек тонет возле берега, но там одна специфика спасения, а если далеко от берега – то другая. А техника дислоцируется в ином месте".

Примечательно, что это несчастье случилось около 15-ти часов, а с утра сотрудники ГСЧС как раз проводили профилактические беседы с горожанами. " У нас две недели фиксируется плюсовая температура. Мы просили не выходить их на лед, потому что неделю назад группа взрослых людей с детьми прогуливались по льду. По каждому телеканалу идут сообщения о том, что люди гибнут, дети гибнут – как еще убеждать население?".

Спасатели объясняли жителям опасность прогулок по тонкому льду

В Патрульной полиции Днепра смелость своих сотрудников оценили, хотя им и не удалось оказать реальной помощи, а вот погибнуть отважные ребята могли. Как минимум – заболеть после ледяного купания.

"К счастью, ребят сразу же отогрели в скорой, потому в понедельник они уже вышли на работу. Объясняют: "Кто, если не мы?", — рассказала пресс-секретарь Патрульной полиции Людмила Копыленко. – Вот такой у нас отважный и решительный 2-й батальон – эти патрульные всегда стараются быть первыми, "на передовой". Им всем около 30 лет, работают с момента создания нашей службы: командир батальона, его заместитель и инспектор. Они очень активные, преданные своему делу".

К месту ЧП приехали несколько карет скорой помощи

По словам Людмилы, этот экипаж первым приехал на косу. Кстати, год назад почти на этом месте полицейским уже приходилось вытаскивать людей из воды – так закончилась опрометчивая прогулка взрослых с детьми. "Но тогда удалось спасти всех. В этот раз ребята, приехав, сразу сообщили спасателям и коллегам, вызвали поддержку. Но рыбак оказался очень далеко. И наблюдать с берега за чужой бедой они, конечно же, не смогли, потому с помощью подручных средств попытались добраться до мужчины".

Вместе с другими неравнодушными гражданами патрульные сломали замок частной хозпостройки с каяками, надеясь, что на лодке удастся добраться до утопающего. К счастью, владелец имущества адекватно отнесся к ситуации. Про еще одного добровольного спасателя известно, что он 1996 года рождения.

Сарай с каяками вынуждены были взломать

На местных сайтах в комментариях – больше осуждений погибшему, чем соболезнований по поводу его гибели. Пользователи, даже признающие право на зимнее увлечение, удивляются тому, что рыбаки не тревожатся за свою жизнь и не жалеют своих близких: "Какая уже рыбалка, если плюсы давно!?", "Я вот тоже не понимаю зачем лезть на лёд. Ради кайфа? Кайфанул рыбак по полной", "Сегодня видела картину, как один папаша ходил по льду в +6 со своим сыном. Если человек не хочет жить, то это его выбор. Ступая на лед в +6, ты делаешь выбор и никто тебя не должен вытягивать".

О случившемся напоминает дорожка разбитого льда...

Еще часть граждан хвалит патрульных. А некоторые люди считают, что следует катером переломать оставшийся лед возле берега, чтобы другие экстремалы не угодили в ледовую ловушку. Якобы, раньше так и делали, но сейчас катера частные и никто таким заниматься не будет.

Раньше "Телеграф" рассказывал, что в понедельник, 21 февраля, в Полтавской области в реке Днепр обнаружили тела двух 9-летних мальчиков, которые пропали накануне.