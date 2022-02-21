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В Полтавской области нашли тела 9-летних мальчиков: подробности и фото

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Друзьям было всего по 9 лет Новость обновлена 21 февраля 2022, 11:36
Друзьям было всего по 9 лет

Игорь и Ваня ушли гулять, однако домой так и не вернулись

В понедельник, 21 февраля, в Полтавской области в Каменных Потоках под Кременчугом (смотрите на карте ниже) нашли бездыханные тела двух мальчиков. 9-летние Игорь Шерстюк и Иван Андреев провалились под лед и утонули.

Как рассказали в облуправлении полиции, дети, которые вышли из дома на прогулку, пропали около 14:00 20 февраля — тогда их начали искать родные, волонтеры и правоохранители.

Каменные Потоки - возле Кременчуга на Полтавщине
Каменные Потоки - возле Кременчуга на Полтавщине

Нашли ребят в реке Днепр: во время поиска увидели дыру во льду. Туда спустились водолазы и, увы, догадки подтвердились: Игорь с Ваней утонули именно в этом месте.

Игорь Шерстюк и Иван Андреев
Игорь Шерстюк и Иван Андреев

Школьникам, чья смерть потрясла регион, должно было исполниться по 10 лет.

Напомним, на днях информпространство потрясло видео, снятое в селе Капуловка Днепропетровской области, когда 38-летний мужчина на глазах у жены и друга "солдатиком" прыгнул в выпиленную во льду реки прорубь размером менее квадратного метра. Камера продолжала снимать прорубь, а отчаянный ныряльщик все не показывался из воды. Близкие люди запаниковали, пытались разглядеть его под достаточно толстым льдом, намеревались даже выпилить бензопилой новое отверстие для спасения человека, но не могли определить, где он находится.

Теги:
#Дети #Днепр #Кременчуг #Полтавская область #Дети утонули
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