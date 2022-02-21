На Полтавщині знайшли тіла 9-річних хлопчиків: подробиці та фото

Ігор та Ваня пішли гуляти, проте додому так і не повернулися

У понеділок, 21 лютого, у Полтавській області у Кам’яних Потоках під Кременчуком (дивіться на карті нижче) знайшли бездиханні тіла двох хлопчиків. 9-річні Ігор Шерстюк та Іван Андріїв провалилися під лід та втопилися.

Як розповіли в облуправлінні поліції, діти, які вийшли з дому на прогулянку, зникли близько 14:00 20 лютого – тоді їх почали шукати рідні, волонтери та правоохоронці.

Кам’яні Потоки — біля Кременчука на Полтавщині

Знайшли хлопців у річці Дніпро: під час пошуку побачили дірку у льоду. Туди спустилися водолази і, на жаль, здогади підтвердилися: Ігор з Ванею потонули саме тут.

Ігор Шерстюк та Іван Андріїв

Школярам, чия смерть потрясла регіон, мало виповнитися по 10 років.

Нагадаємо, днями інформпростір потрясло відео, зняте в селі Капулівка Дніпропетровської області, коли 38-річний чоловік на очах у дружини та друга "солдатиком" стрибнув у випилену у льоду річці ополонку розміром менше квадратного метра. Камера продовжувала знімати ополонку, а відчайдушний пірнальник все не показувався з води. Близькі люди запанікували, намагалися роздивитись його під досить товстим льодом, мали намір навіть випилити бензопилою новий отвір для порятунку людини, але не могли визначити, де він знаходиться.