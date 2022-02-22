На Дніпрі тонув рибалка – намагаючись його врятувати, у крижаній річці опинилися ще 4 особи

Ризиковане хобі забрало життя любителя підлідного лову

У неділю, 20 лютого, в Дніпрі-місті на Дніпрі-річці сталася пригода, підсумок якої міг виявитися як щасливим, так і жахливим. За 200 метрів від берега коси гребного каналу пішов під лід чоловік, який рибалив там на самоті. За тим, що відбувається, спостерігали десятки очевидців (коса – улюблене місце для прогулянок городян не лише влітку, а й узимку) і хтось одразу ж повідомив про цю надзвичайну подію в екстрені служби. А кілька сміливців, без перебільшення, ризикуючи власним життям, кинулися на допомогу людині, яка терпить лихо. Але рятувальна операція затягнулася: крига, що тане при плюсовій температурі, ламалася під ногами добровольців, затягуючи в холодну воду їх також.

Рятувати довелося і добровільних рятувальників

"Три співробітники Національної поліції, які перші прибули до місця, намагалися врятувати рибалку, проте самі провалилися під лід (1 поліцейський – на відстані близько 70 метрів від берега, 2 поліцейських – на відстані близько 40 метрів від берега). Також опинився у воді у 40 метрах від берега ще один місцевий житель", — так прокоментували подію в Дніпропетровському обласному главку ДСНС. У результаті професійним рятувальникам довелося витягувати на берег усіх п’ятьох. Та й то коли до місця НП прибув катер на повітряній подушці "Марс".

Катер ДСНС прибув не відразу

Нещасний рибалка пробув у воді близько 40 хвилин та ще 5 під водою, і витягувати його довелося водолазам. Не менш як пів години постраждалого намагалися реанімувати медики швидкої, проте їхні зусилля виявилися марними: дніпрянин, якому, як з’ясувалося згодом, було 72 роки, помер.

Лід ламався під ногами і танув на очах

З чотирьох відважних чоловіків троє виявилися патрульними поліцейськими, що першими прибули на виклик. І для будь-якого добровольця ця ситуація могла закінчитися трагічно. "Телеграф" дізнавався про подробиці.

"Там дуже велика глибина — зазвичай рибалять на глибині, — пояснила керівник пресслужби ГУ ДСНС Євгенія Дудка. — Не розумію, як можна виходити на лід у такий час, коли стійкого льоду немає, все тане. Він тонкий і виходити на нього не можна. Літня людина, швидше за все, рибалила не перший рік і повинна була знати, якій небезпеці наражає себе, що буквально йде на вірну смерть".

Під льодом могли загинути кілька добровільних рятувальників

Рятувальники приїхали швидко, проте довелося залучати кілька підрозділів, адже і по льоду вже неможливо було пересуватися, і човни не допомогли б, оскільки не було відкритої води. "Річ у тому, що спочатку нам повідомили, що людина тоне біля берега, але там одна специфіка порятунку, а якщо далеко від берега — інша. А техніка дислокується в іншому місці".

Примітно, що це нещастя трапилося близько 15-ї години, а зранку співробітники ДСНС проводили профілактичні бесіди з городянами. "У нас два тижні фіксується плюсова температура. Ми просили не виходити їх на лід, тому що тиждень тому група дорослих людей з дітьми прогулювалися льодом. По кожному телеканалу йдуть повідомлення про те, що люди гинуть, діти гинуть – як ще переконувати населення?" ".

Рятувальники пояснювали мешканцям небезпеку прогулянок тонким льодом

У Патрульній поліції Дніпра сміливість своїх співробітників оцінили, хоча їм і не вдалося надати реальну допомогу, а от загинути відважні хлопці могли. Як мінімум – захворіти після крижаного купання.

"На щастя, хлопців одразу ж відігріли у швидкій, тому в понеділок вони вже вийшли на роботу. Вони пояснюють: "Хто, якщо не ми?", — розповіла прессекретар Патрульної поліції Людмила Копиленко. — Ось такий у нас відважний і рішучий 2-й батальйон — ці патрульні завжди намагаються бути першими, "на передовій". Їм усім близько 30 років, працюють з моменту створення нашої служби: командир батальйону, його заступник та інспектор. Вони дуже активні, віддані своїй справі".

До місця НП приїхали кілька карет швидкої допомоги

За словами Людмили, цей екіпаж першим приїхав на косу. До речі, рік тому майже на цьому місці поліцейським уже доводилося витягувати людей із води – так закінчилася необачна прогулянка дорослих із дітьми. "Тоді вдалося врятувати всіх. Цього разу хлопці, приїхавши, одразу повідомили рятувальників та колег, викликали підтримку. Але рибалка виявився дуже далеко. І спостерігати з берега за чужою бідою вони, звичайно ж, не змогли, тому за допомогою підручних засобів спробували дістатись чоловіка".

Разом з іншими небайдужими громадянами патрульні зламали замок приватної господарської будівлі з каяками, сподіваючись, що на човні вдасться дістатися чоловіка, що потопає. На щастя, власник майна адекватно сприйняв цю ситуацію. Про ще одного добровільного рятівника відомо, що він 1996 року народження.

Сарай із каяками змушені були зламати

На місцевих сайтах у коментарях – більше засуджень загиблого, ніж співчуття з приводу його загибелі. Користувачі, що навіть визнають право на зимове захоплення, дивуються тому, що рибалки не турбуються за своє життя і не шкодують своїх близьких: "Яка вже рибалка, якщо плюси давно!?", "Я ось теж не розумію навіщо лізти на лід. Заради кайфу ? Кайфонув рибалка по повній", "Сьогодні бачила картину, як один татко ходив по льоду в +6 зі своїм сином. Якщо людина не хоче жити, то це її вибір. Ступаючи на лід у +6, ти робиш вибір і ніхто тебе не має витягувати".

Про те, що сталося, нагадує доріжка розбитого льоду.

Ще частина громадян хвалить патрульних. А деякі люди вважають, що слід катером переламати лід, що залишився біля берега, щоб інші екстремали не потрапили в льодову пастку. Нібито раніше так і робили, але зараз катери приватні й ніхто таким не займатиметься.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у понеділок, 21 лютого, у Полтавській області у річці Дніпро виявили тіла двох 9-річних хлопчиків, які пропали напередодні.