Гибель украинских бойцов на Донбассе: что известно о двух десантниках (фото)

Житомирщина прощается с погибшими защитниками Украины

В результате артобстрела боевиков на Донетчине возле Зайцевого 21 февраля погибли двое десантников из 95-й бригады — Игорь Демидчук и Александр Стельмах.

Как сообщают "Факты Житомира", они оба были уроженцами области. Старшему лейтенанту Игорю Демидчуку было 28 лет. Он командовал 6 десантно-штурмовой ротой. Уроженца города Овруч сослуживцы вспоминают как хорошего командира и чуткого человека. С фронта его не дождались родители и жена.

Александру Стельмаху было 40 лет, до своего дня рождения он не дожил чуть больше двух недель. Штаб-сержант, сержант по материальному обеспечению 6 десантно-штурмовой роты. В прошлом году он закончил обучение в государственном университете "Житомирская политехника" по специальности "Учет и налогообложение". У него остались родители, сестра, супруга и двое детей.

"Старшина Стельмах..."/ Фото выложил побратим Александра

В Житомире в память про героев, отдавших за Украину жизнь приспустят флаги. Прощание с погибшими десантниками 95-й бригады пройдет на площади Соборной.

Ранее "Телеграф" писал, что на Донбассе накануне погиб капитан разведки Антон Сидоров — с бойцом простились в Киеве.

Напомним, обстрелы на Донбассе активизировались 17 февраля. Эскалация происходила очень быстро — уже 21 февраля Россия заявила о признании ОРДЛО как "независимых" и ратифицировала в Госдуме договоры про "дружбу", которые дают право РФ вводить военный контингент в оккупированные районы.