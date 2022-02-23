Зима так просто не отступит: стало известно, какой погоды ждать украинцам в последние дни февраля

До конца февраля погода в Украине будет переменчивой

В ближайшие дни в Украине частично испортится погода: синоптики обещают возвращение ночных морозов, а также осадков в виде снега.

Как сообщает украинский гидрометцентр, в последние дни февраля погодные условия в стране стабилизируются. В ночные часы ожидаются незначительные морозы, а в светлое время суток температурные отметки увеличатся на несколько градусов.

В субботу, 26 февраля, дожди возможны только на территории Луганской области, в других регионах — сухо и солнечно. Температура воздуха на востоке Украины будет колебаться от -1 до +4 градуса ночью и до 5…7 градусов с плюсовой отметкой днем. На севере и западе в ночные часы до -2 градусов в темное время суток и от +4 до +8 днем. На юге и в центре страны – +8…+11 градусов.

Погода 26 февраля

В воскресенье, 27 февраля, в восточных и западных областях прогнозируют дожди, местами даже со снегом. На остальных территориях — сухо и малооблачно. Температура воздуха в северных, западных и центральных областях ночью опустится до -1 градуса. Днем будет подниматься до +2…+5 градусов. В центре и на востоке – 0…+2 ночью, +3…+5 – днем. На юге страны немного теплее – до +8 градусов в дневное время суток.

Погода 27 февраля

Что касается последнего дня февраля, то в понедельник, 28 числа, в стране ожидается пасмурная погода с незначительными прояснениями на севере и северо-западе, в других уголках страны — дожди и мокрый снег. В этот день столбики термометров резко опустятся до 0…+3 градуса на западе, севере и в центральных областях Украины. На востоке и юге до 5 градусов с отметкой "+", только на территории крымского полуострова воздух прогреется до +7 градусов.

Погода 28 февраля

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптики спрогнозировали ухудшение погодных условий уже в ближайшие дни: в Украину вернутся морозы и в некоторых уголках страны возможны сильные дожди, иногда даже со снеговыми осадками.