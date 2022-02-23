Погода в Украине сильно испортится: каким регионам ждать "сюрпризов"

В восточных областях осадков будет гораздо больше.

В конце февраля, как и прогнозировалось ранее, приготовил украинцам погодный сюрприз в виде дождей и мокрого снега в части регионов Украины. Однако надолго непогода не задержится и атмосферные фронты отступят.

Как рассказала народный синоптик Наталья Диденко, в среду, 23 февраля, мокрый снег и дождь накроют западные области Украины, а дождливая погода будет наблюдаться в Запорожье, Донецке, Луганске и Крыму.

Однако, уже в четверг, 24 февраля, осадки будут только ночью, а днем украинцы будут наблюдать лишь облачность. Не повезти с погодой может в Запорожье, Крыму и на юге Донбасса — синоптики прогнозируют осадки еще и утром, хотя и будут они не слишком длительными.

Температурные показатели 24 февраля будут колебаться в пределах +3+7 градусов тепла, в южных регионах столбики термометров покажут до +10. Ночью температура упадет до нуля, а местами возможны небольшие "минусы".

В Киеве 24 февраля осадков не прогнозируется. В ближайшую ночь ожидается 0-2 градуса мороза, днем +4,+5 градусов.

Приблизительно такой, по прогнозу Натальи Диденко, погода в Украине будет вплоть до конца февраля.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда в Украину придет настоящее весеннее тепло. Точные даты озвучил народный синоптик Станислав Щедрин.