Когда в Украину придет настоящее весеннее тепло: синоптики назвали точные даты

В начале весны погода будет напоминать конец февраля, но в середине марта должно потеплеть.

Приближается календарная весна, а это значит, что большинство граждан уже ждут прихода тепла. Однако народные синоптики говорят, что март будет не таким теплым, как хотелось бы, а весеннее солнце пригреет только в 20-х числах месяца.

Такой прогноз в комментарии "Телеграфу" дал народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, начало марта в Украине по погодным условиям будет напоминать последние дни февраля — столбики термометров будут показывать от -4 до +5 градусов ночью и +5+10 градусов тепла днем. Синоптик говорит, что чуть холоднее в этот период будет на севере страны от +2 тепла до -7 градусов мороза.

Уже 16 марта в Украину придет похолодание, которое принесет дожди вместе с мокрым снегом.

Проясняться в стране, по прогнозу Щедрина, начнет с 19-20 марта. Погода будет солнечной и продержится такой вплоть до конца месяца.

Ранее свой прогноз на весну сделал харьковский сурок Тимка. Как обычно, 2 февраля, "естественного синоптика" разбудили. Поскольку свою тень Тимка не увидел, весна этого года настанет в календарных пределах.

Также "Телеграф" публиковал прогноз погоды на весну, которую синоптики видят теплой и без проливных дождей.