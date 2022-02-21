Не холодно, но с дождями: какой будет погода в Украине на 8 марта

В южных регионах Украины ожидается кратковременный дождь.

С наступлением весны, которая в этом году должна прийти по плану, все граждане ожидают резкого потепления. Особенно это касается праздничных дней – 8 Марта – когда есть лишняя возможность прогуляться по улице и погреться под солнцем.

По данным сайта gismeteo.ua, погода в Украине в Международный женский день будет теплой, но местами возможны осадки.

Так, погода в Киеве на 8 марта будет относительно теплой – днем столбики термометров покажут +7 градусов тепла, а ночью опустятся до +2. На улице будет облачно, но существенные осадки не прогнозируются.

На юге Украины – в Одессе – будет теплее – ночью до +4 градусов тепла, днем до +8. Однако синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, хотя и будет он непродолжительным.

В восточных областях Украины – Харьковской, Днепропетровской и Запорожской – 8 марта прогнозируют облачную погоду, но без существенных осадков. Температура днем до +8 градусов тепла, ночью – 0.

Переменную облачность без осадков прогнозируют и на Львовщине. Там в Международный женский день столбики термометров покажут +8 днем и +1 ночью.

А теплее всего в первый праздничный день весны будет на Закарпатье. В частности, в Ужгороде будет до +10 тепла днем, и +2 в ночное время.

Ранее "Телеграф" сообщал, что свой традиционный прогноз о наступлении весны в Украине сделал харьковский сурок Тимка. Как обычно, 2 февраля, "природного синоптика" разбудили. Поскольку свою тень Тимка не увидел, весна этого года настанет в календарных пределах, но удивит прохладной погодой.