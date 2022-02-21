Не холодно, але з дощами: якою буде погода в Україні на 8 березня

Короткочасні дощі очікуються у південних регіонах України.

З настанням весни, яка цього року має прийти за планом, всі громадяни очікують на різке потепління. Особливо це стосується святкових днів — 8 Березня — коли є зайва нагода прогулятися вулицею та погрітися під сонцем.

За даними сайту gismeteo.ua погода в Україні у Міжнародний жіночий день буде теплою, але місцями можливі опади.

Так, погода у Києві на 8 березня буде відносно теплою — вдень стовпчики термометрів покажуть +7 градусів тепла, а вночі опустяться до +2. На вулиці буде хмарно, але суттєвих опадів не прогнозується.

На півдні Україні — в Одесі — буде тепліше — вночі до +4 градусів тепла, вдень до +8. Однак, синоптики прогнозують опади у вигляді дощу, хоча і буде він нетривалим.

У східних областях України — Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій — 8 березня прогнозують хмарну погоду, але без суттєвих опадів. Температура вдень до +8 градусів тепла, вночі — 0.

Мінливу хмарність без опадів прогнозують і на Львівщині. Там у Міжнародний жіночий день стовпчики термометрів покажуть +8 вдень і +1 вночі.

А найтепліше у перший святковий день весни буде на Закарпатті. Зокрема в Ужгороді буде до +10 тепла вдень, та +2 у нічний час.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що свій традиційний прогноз про настання весни в Україні зробив харківський бабак Тимко. Як завжди, 2 лютого, "природного синоптика" розбудили. Оскільки свою тінь Тимко не побачив, весна цього року настане у календарних межах, але здивує прохолодною та мінливою погодою.