Ждать ли морозов и когда по-весеннему распогодится: синоптики сделали прогноз на март-2022 в Украине

Аномального марта синоптики не обещают

Синоптики преимущественно говорят о своевременном наступлении весны в 2022 году в Украине, однако прогнозируют в марте "синоптические сюрпризы" и неустойчивую погоду. Подробнее о прогнозе погоды на март-2022 в Украине – в материале "Телеграфа".

Прогноз погоды на март от ученой-метеоролога

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, опираясь на долгосрочные расчеты, говорит о неустойчивом марте в этом году. Похолодание прогнозируется во второй части месяца. При этом перепады температуры могут быть резкими и скорее зимними, а не весенними.

Прогноз погоды на март от народного синоптика Деркача

Владимир Деркач обещает в первых числах марта еще прохладную погоду с вероятностью "минусовой" температуры. После чего возможно потепления, но столбики термометров то и дело будут колебаться от минуса к плюсу. Также народный синоптик прогнозирует ветер и умеренные осадки на протяжении первого месяца весны. Более теплую погоду украинцы могут ожидать, по его словам, лишь в конце марта.

Прогноз погоды на март от народного синоптика Щедрина

Станислав Щедрин рассказывает, что в начале весны погода будет мало отличаться от той, которую украинцы наблюдают сейчас. Где-то в середине месяца ожидается волна похолодания, которая может сопровождаться дождем и мокрым снегом. А вот по-весеннему распогодится, обещает народный синоптик, начиная с 19-20 марта. Есть шанс, по его словам, что солнце и тепло останутся в Украине вплоть до апреля.

Читайте также: Категория Украина До 14 градусов тепла: народный синоптик рассказал о погоде в начале марта Народный синоптик обещает достаточно теплую погоду в марте, хотя и с температурными перепадами

Ранее "Телеграф" писал, что в конце февраля погода подготовила украинцам несколько неожиданностей. Некоторые области ожидает похолодание, хотя и будет солнечно. Более того, есть вероятность осадков в виде мокрого снега и дождя. Но совсем скоро, уверяют синоптики, весна в Украине вступит в свои права.