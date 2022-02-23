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Чи чекати на морози і коли по-весняному розпогодиться: синоптики зробили прогноз на березень-2022 в Україні

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Березень уже на порозі
Березень уже на порозі

Аномального березня синоптики не обіцяють

Синоптики переважно говорять про своєчасне настання весни 2022 року в Україні, проте прогнозують у березні "синоптичні сюрпризи" та нестійку погоду. Детальніше про прогноз погоди на березень-2022 в Україні – у матеріалі "Телеграфу".

Прогноз погоди на березень від вченого-метеоролога

Завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, спираючись на довгострокові розрахунки, говорить про нестійкий березень цього року. Похолодання прогнозується у другій частині місяця. При цьому перепади температури можуть бути різкими та швидше зимовими, а не весняними.

Прогноз погоди на березень від народного синоптика Деркача

Володимир Деркач обіцяє на початку березня ще прохолодну погоду з ймовірністю "мінусової" температури. Після чого можливе потепління, але стовпчики термометрів постійно коливатимуться від мінусу до плюсу. Також народний синоптик прогнозує вітер і помірні опади протягом першого місяця весни. Теплішу погоду українці можуть очікувати, за його словами, лише наприкінці березня.

Прогноз погоди на березень від народного синоптика Щедріна

Станіслав Щедрін розповідає, що на початку весни погода мало відрізнятиметься від тієї, яку українці спостерігають зараз. Десь у середині місяця очікується хвиля похолодання, яка може супроводжуватись дощем і мокрим снігом. А от по-весняному розпогодиться, обіцяє народний синоптик, починаючи з 19-20 березня. Є шанс, за його словами, що сонце та тепло залишаться в Україні аж до квітня.

Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці лютого погода підготувала українцям кілька несподіванок. На деякі області очікує похолодання, хоча й буде сонячно. Більше того, є ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу та дощу. Але незабаром, запевняють синоптики, весна в Україні вступить у свої права.

Теги:
#Погода #Погода в Україні #Весна #Березень
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