Коли в Україну прийде справжнє весняне тепло: синоптики назвали точні дати

На початку весни погода нагадуватиме кінець лютого, але всередині березня має розпогодитися.

Наближається календарна весна, а це означає, що більшість громадян вже чекає на прихід тепла. Однак, народні синоптики кажуть, що березень буде не таким теплим, як того хотілося б, а весняне сонце пригріє лише у 20-х числах місяця.

Такий прогноз у коментарі "Телеграфу" дав народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його словами, початок березня в Україні за погодними умовами нагадуватиме останні дні лютого — стовпчики термометрів показуватимуть від -4 до +5 градусів вночі, та +5+10 градусів тепла вдень. Синоптик каже, що трохи холодніше у цей період буде на півночі країни від +2 тепла до -7 градусів морозу.

Вже 16 березня в Україну прийде похолодання, яке принесе дощі разом з мокрим снігом.

Розпогоджуватися в країні, за прогнозом Щедріна, почне з 19-20 березня. Погода буде сонячною і триматиметься такою аж до кінця місяця.

Раніше свій прогноз на весну зробив харківський бабак Тимко. Як завжди, 2 лютого, "природного синоптика" розбудили. Оскільки свою тінь Тимко не побачив, весна цього року настане у календарних межах.

Також "Телеграф" публікував прогноз погоди на цьогорічну весну, яку синоптики бачать теплою та без проливних дощів.