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Погода в Україні сильно зіпсується: яким регіонам чекати "сюрпризів"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Місцями в Україні пройдуть дощі Новина оновлена 23 лютого 2022, 13:05
Місцями в Україні пройдуть дощі

У східних областях опадів буде значно більше.

Кінець лютого, як і прогнозувалося раніше, приготував українцям погодний сюрприз у вигляді дощів та мокрого снігу у частині регіонів України. Однак, надовго негода не затримається й атмосферні фронти відступлять.

Як розповіла народний синоптик Наталка Діденко, у середу, 23 лютого, мокрий сніг та дощ накриють західні області України, а дощова погода спостерігатиметься у Запоріжжі, Донецьку, Луганську та в Криму.

Однак, вже у четвер, 24 лютого, опади будуть лише вночі, а вдень українці спостерігатимуть лише хмарність. Не пощастити з погодою може у Запоріжжі, Криму та на півдні Донеччини — там синоптики прогнозують опади ще й вранці, хоча й будуть вони не надто тривалими.

Температурні показники 24 лютого коливатимуться у межах +3+7 градусів тепла, у південних регіонах стовпчики термометрів покажуть до +10. Вночі ж температура впаде до нуля, а місцями можливі невеликі "мінуси".

У Києві 24-го лютого опадів не прогнозується. Найближчої ночі очікується 0-2 градуси морозу, вдень +4,+5 градусів.

Приблизно такою, за прогнозом Наталки Діденко, погода в Україні буде аж до кінця лютого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли в Україну прийде справжнє весняне тепло. Точні дати озвучив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз #Лютий #Наталія Діденко
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