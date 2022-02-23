Зима так просто не відступить: стало відомо, на яку погоду чекати українцям в останні дні лютого

До кінця лютого погода в Україні буде перемінливою

Найближчими днями в Україні частково зіпсується погода: синоптики обіцяють повернення нічних морозів, а також опадів у вигляді снігу.

Як повідомляє український гідрометцентр, в останні дні лютого погодні умови в країні стабілізуються. У нічні години очікуються незначні морози, а у світлу пору доби температурні позначки збільшаться на кілька градусів.

У суботу, 26 лютого, дощі ймовірні лише на території Луганської області, в інших регіонах — сухо та сонячно. Температура повітря на сході України коливатиметься від -1 до +4 градусів вночі і до 5…7 градусів з плюсовою позначкою вдень. На півночі та заході у нічні години до -2 градусів у темну пору доби, і від +4 до +8 удень. На півдні та в центрі країни — +8…+11 градусів.

Погода 26 лютого

У неділю, 27 лютого, у східних та західних областях прогнозують дощі, подекуди навіть зі снігом. На решті територій — сухо та малохмарно. Температура повітря у північних, західних та центральних областях вночі опуститься до -1 градусу. Вдень підніматиметься до +2…+5 градусів. У центрі та на сході — 0…+2 вночі, +3…+5 — вдень. На півдні країни трохи тепліше — до +8 градусів у денну пору доби.

Погода 27 лютого

Що стосується останнього дня лютого, то у понеділок, 28 числа, в країні передбачається похмура погода із незначними проясненнями на півночі та північному заході, в інших куточках країни — дощі та мокрий сніг. У цей день стовпчики термометрів різко опустяться до 0…+3 градусів на заході, півночі та в центральних областях України. На сході та півдні до 5 градусів із позначкою "+", лише на території кримського півострова повітря прогріється до +7 градусів.

Погода 28 лютого

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики спрогнозували погіршення погодних умов вже найближчими днями: в Україну повернуться морози і в деяких куточках країни ймовірні сильні дощі, подекуди навіть зі сніговими опадами.