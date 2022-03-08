В Мелитополь оккупанты завезли маргиналов: "Вы будете убегать, а мы займем ваши квартиры"

А вот патриотически настроенные горожане ежедневно проходят с флагами и плакатами по улицам города.

С 11 часов воскресенья, 6 марта, в оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области пропала мобильная связь и интернет. Расчет захватчиков прост: местное население не будет видеть сводки из Киева, не будет знать, как ВСУ защищает населенные пункты и крушит врага, а значит, можно попытаться распространять фейки о том, что "Киев сдан, Зеленский сбежал" и т.п.

С другой стороны, они надеются, что остальная Украина и весь мир не узнают о том, как Мелитополь противостоит оккупантам, что здесь ежедневно проходят митинги и демонстрации патриотически настроенных граждан по улицам города.

В понедельник, 7 марта, на центральную площадь города вновь пришли люди с флагами, флажками и плакатами за Украину и против путина и его захватчиков. Отличительным знаком этого дня были пучки зелени в руках у многих людей. Оказалось, что это аграрии Мелитопольского района из села Вознесенка решили сделать женщинам такой "восьмомартовский" подарок и в качестве праздничных букетов раздавали большие пучки укропа и петрушки, выращенные в теплицах. Эти ароматные свежие травы для всех были дороже роскошных букетов роз. …

Встречающимся на пути оккупантам — проезжающим на технике и патрулям — люди кричат, что они фашисты, захватчики, требуют убираться домой или за пресловутым русским военным кораблем. А самих патрульных с автоматами и белыми повязками с каждым днём становится больше, они стоят на перекрестках, прогуливаются по улицам и даже во дворах многоэтажек. Появились также военные в черной форме, поговаривают, что это кадыровцы.

Некоторые горожане останавливаются и разговаривают с патрульными, преимущественно, женщины. Как поделились с "Телеграфом" те, кто общался, среди российских вояк попадаются разные люди. Одна признаются, что уже здесь они поняли, что оказались захватчиками, что их сюда не звали и ненавидят. И просят просто не провоцировать военных. Кое-кто даже попросил прощения за то, что оказался здесь с оружием. А есть насквозь пропитанные лживой кремлевской пропагандой, которые уверяют, что это — русская земля и что они пришли сюда надолго.

"Я с ними со всеми разговариваю, считаю это своим долгом, — с вызовом рассказывает учительница-пенсионерка в меховой шубке. — Представляете, один мне говорит: "Ваш Зеленский вас обокрал, сделал нищими". А я ему отвечаю: "Ты посмотри на меня — я похожа на нищую? Посмотри вокруг на людей, на магазины, на город — разве так живут нищие? Это ваш путин оставил свой народ нищим!".

Затем женщина пояснила, что дома изготовила несколько маленьких украинских флажков и пришла с ними на центральную площадь города, раздавала их желающим. В том числе и возле толпы, стоявшей за халявным провиантом от "асвабадителей".

"Смотрю, мальчонка стоит, я ему протягиваю флажок, а он мне говорит: "Нам нельзя брать эти флажки, это не наши", — вспоминает учительница. — Тогда я спрашиваю: "А откуда вы?" — "Нам нельзя говорить". "А где вы тут живёте?" — "Нам сказали, что скоро у нас будет хорошее жилье, потому что вы отсюда будете убегать, а мы займем ваши квартиры". А после этого из толпы выбежала мамаша и рывком утащила мальчугана с собой".

То, что в городе появилось очень много неместного маргинального народа, заметили и местные жители. Также обратили внимание, что это люди с каким-то пустым, заторможенным взглядом.

И если часть мелитопольцев твердо уверена, что освобождение близко, то другие очень переживают, что в регионе повторяется сценарий Донецка и Луганска, и, если не ударить сейчас, то потом захватчиков будет очень сложно выбить с этой территории.

Как сообщалось, в Мелитополе российские захватчики начали раздавать населению листовки-агитки по лекалам Гитлера.