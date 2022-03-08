Рашисты начали бой в Мариуполе: попытка эвакуации снова сорвана
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В населенном пункте назревает гуманитарная катастрофа
Во вторник, 8 марта, украинские военнослужащие и волонтеры пытались уже в третий раз за последние дни провести эвакуацию гражданского населения Мариуполя. В результате преступных действий российских оккупантов проход "зеленым коридором" был невозможен, захватчики начали жестокий бой на выезде из города.
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Стоит отметить, что местные защитники, готовясь к провозу мирных жителей через "зеленый коридор", максимально "зачистили" дороги. Военнослужащие, рискуя своей жизнью и здоровьем, проводили разминирование территории, а также убирали разнообразные инженерные заграждения, изготовленные для остановки техники противника.
Однако россияне отказались выпускать из Мариуполя кого-либо — им не важны жизни женщин, литей, а также стариков.
По сообщению Минобороны, обстрелы города начались именно в направлении "гумкоридора".
"Такие действия российских извергов являются ничем иным, как геноцидом народа Украины", — убеждены в ведомстве.
Отметим, что в своем утреннем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что на днях в Мариуполе погиб маленький ребенок, страдавший от обезвоживания. Этот случай стал первым за десятки лет, начиная со Второй мировой войны.
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