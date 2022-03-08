Укр

Зеленский рассказал о страшном случае в Мариуполе: "Впервые со времен вторжения нацистов"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Глава государства следит за ситуацией в Мариуполе Новость обновлена 08 марта 2022, 12:24
Глава государства следит за ситуацией в Мариуполе

Сегодня город в плену врага

В Мариуполе, уже несколько суток в осаде рашистских войск, от обезвоживания погиб маленький ребенок. Это прецедентный случай за десятки лет, первый из времен Второй мировой войны.

Такие данные прозвучали в утреннем обращении президента Владимира Зеленского во вторник, 8 марта.

По убеждению политика, мариупольцев намеренно пытаются истощить блокадой, занимаются их пыткой, что недопустимо в цивилизованное время.

"Оккупанты сознательно отключают связь. Сознательно блокируют подвоз пищи, поставки воды. Отключают электричество", — рассказал о ситуации в городе Владимир Зеленский.

Особое внимание обратил на смерть ребенка, страдавшего от обезвоживания. Мариуполь критически нуждается в гуманитарной помощи и "зеленом" коридоре для мирных жителей.

Однако, как известно, попытки вывезти людей из города уже дважды блокировались оккупантами. Они открывали огонь, нарушая объявленный режим тишины, из-за чего въезд-выезд из населенного пункта невозможен.

Впрочем, на 8 марта намечена очередная попытка подвоза гуманитарного груза для мариупольцев. Есть надежда, что продвижение ранее определенным "зеленым" коридором пройдет без осложнений, ведь предварительно об этом договаривались во время переговоров Украины и российской федерации.

Теги:
#Украина #Россия #Ребенок #Война #Мариуполь #Смерть #Блокада
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