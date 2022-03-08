"Азов" в бою добыл списки оккупантов, которые осаждают Мариуполь (фото)

Часть полка разбили на подходах к Мариуполю

Южные украинские рубежи российские оккупанты пытаются атаковать с особым рвением. Впрочем, в полке "Азов" такие шаги пресекают — как с частью 102 мотострелкового полка 150-й дивизии из Ростовской области, что наступала на Мариуполь. После достойного отпора врагу украинские защитники смогли заполучить себе важные документы.

Их они опубликовали в официальном Telegram-канале своего подразделения.

Изначально российская дивизия, потерпевшая крах под Мариуполем, дислоцировалась в Новочеркаске, что в Ростовской области.

Полный список имен оккупантов

Документация свидетельствует о том, что весь личный состав был уведомлен о причинах прибытия в Украину и ведении войны, в том числе против мирного населения.

Общее количество бойцов оккупанта превышает сотню, а то и две.

Из них нашлось всего лишь шестеро "отказников", которые написали рапорт о нежелании участвовать в военных действиях на территории Украины.

Здесь есть перечень отказников

Рапорты о нежелании воевать с украинцами

Все остальные либо уже разбиты, либо будут, уверяют в "Азове". При этом украинские военнослужащие предлагают соотечественникам, у которых есть возможность, искать этих парней в соцсетях и разубеждать их насчет необходимости атаковать мирные города.

"В противном случае защитники Украины найдут этих убийц нашего народа и отправят из домой — в гробу", — пообещали "азовцы".

Напомним, что во вторник, 8 марта, рашистские войска отказались дать "зеленый коридор" мариупольцам и затеяли бой на въезде в город. Попытка эвакуации мирных граждан сорвана уже в третий раз.