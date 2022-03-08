Белорусские войска у границ и новые планы оккупантов: Генштаб сообщил детали

Оккупанты продолжают пытаться захватить крупные города.

Украина продолжает противостоять российской оккупации и уничтожать врага.

Как сообщает Генштаб ВСУ, основные усилия оккупантов продолжают сосредотачиваться на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Одновременно сохраняются признаки готовности военно-политического руководства республики беларусь к возможному широкомасштабному участию армии в боевых действиях против Украины на стороне рф.

Прошла частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО беларуси; в районе Бреста находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) и 103 опдбр (Витебск), в районе Александровки (район пограничного КПП в районе Вильчи, Киевская область) – две БТГр 38 одшбр, в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – две БТГр 103 опдбр.

Все эти подразделения переведены в высшие степени боеготовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое, отметили в Генштабе, так как большинство военных знает, что происходит, и не горит желанием воевать за россию.

Оккупанты продолжают удерживать на рубежах в районе Полесское – Демидова сводные подразделения 29, 35, 36 А и ВДВ.

На направлении Дымера находятся подразделения из состава 98 вдв и 45 обр СпН. Активных действий не отмечается.

В районе Бучи противник подразделениями из состава БТГр 76 и 98 вдв пытается удержать город, подразделения 155 обрмп противника отведена на восстановление боеспособности.

Для ведения наступательных действий на Фастов стягиваются дополнительные силы оккупантов.

В направлении Иванкова враг продолжает наступать подразделениями из состава 35 армии во взаимодействии с 36 омсбр (Борзя) 29 армии.

После значительных потерь продолжается восстановление боеспособности БТГр из состава 106 вдд и 98 вдд вдв в районе Ирпеня.

Силами подразделений из состава 2 и 41 армий и 90 тд ЦВО пытается блокировать Чернигов.

Основные силы 74 омсбр продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются перебраться через Десну.

В районе Глухова россияне силами до пяти БТГр из состава 90 тд и четырех БТГр из состава 2 армии ЦВО пытались организовать наступление из ранее созданного рубежа. Успеха не снискали, наступление остановлено.

В связи с непоправимыми потерями в районе Харькова подразделения 25 омсбр (Луга) 6-й армии покинули зону боевых действий и возвращены в район Нехотеевки Белгородской области для восстановления боеспособности.

До семи БТГр 1-го и 2-го ак и 150 мсд 8 армии россиян не отказываются от наступления на Днепр и Запорожье с целью выхода на админграницы Донецкой области.

Совершена неудачная попытка россиян наступления в районе Троицкого.

Враг пытается возобновить наступление и захватить Мариуполь. Выдвижение двух БТГр 71 мсп (Калиновская) 42 мсд до Гуляйполе, Орехов.

Силами до БТГр враг провел наступление в направлении Терновка, понес значительные потери и вернулся в районы сосредоточения под Капустино, Баловно и Новоматвеевское.

В акваториях Черного и Азовского морей противник не предпринимал активных действий. Сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов по государственным и военным объектам с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Напомним, что российские захватчики продолжают обстреливать Сумскую область. В ночь на 8 марта в Сумах, Ахтырке и Бытице российские оккупанты с самолетов бомбили по жилым кварталам.

Отметим, с начала военного вторжения российских войск в Украину было повреждено или уничтожено 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные.