Под Черкассами автобус с эвакуированными попал в серьезную аварию (фото)

Конечной точкой назначения транспорта были Черновцы

Вечером 9 марта в Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием эвакуационного транспорта. Автобус с 24 лицами, вынужденно выезжавшими в Черновцы из-за боевых действий в Украине, не смог преодолеть очередной проезд под мостом.

Информацию сообщает пресс-служба полиции Черкасщины.

ДТП зафиксировано около 8 часов вечера в Городище. Автобус, вывозивший взрослых и детей, оказался слишком высоким для очередного проезда под опорами моста.

Водитель не рассчитал высоту транспортного средства

В результате столкновения крыша автомобиля была серьезно изуродована. Пассажиры и водитель получили незначительные травмы, но, к счастью, обошлось без значительных повреждений. Известно, что среди 24 человек, находившихся в салоне, было девять несовершеннолетних.

Машине снесло крышу в прямом смысле

На ночь эвакуированы остались в больнице Городища. Уже утром 10 марта они продолжат свою поездку в Черновцы на другом транспорте.

В полиции сообщили, что водитель автобуса был трезв. Правоохранители работают над деталями дела.

Напомним, что значительных автотранспортных происшествий за последние две недели войны значительно уменьшилось. Однако эвакуационные машины продолжают быть в опасности — например, в Сумской области, где несколько дней назад обстреляли автобус с гражданскими.