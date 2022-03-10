Под Черкассами автобус с эвакуированными попал в серьезную аварию (фото)
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Конечной точкой назначения транспорта были Черновцы
Вечером 9 марта в Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием эвакуационного транспорта. Автобус с 24 лицами, вынужденно выезжавшими в Черновцы из-за боевых действий в Украине, не смог преодолеть очередной проезд под мостом.
Информацию сообщает пресс-служба полиции Черкасщины.
ДТП зафиксировано около 8 часов вечера в Городище. Автобус, вывозивший взрослых и детей, оказался слишком высоким для очередного проезда под опорами моста.
В результате столкновения крыша автомобиля была серьезно изуродована. Пассажиры и водитель получили незначительные травмы, но, к счастью, обошлось без значительных повреждений. Известно, что среди 24 человек, находившихся в салоне, было девять несовершеннолетних.
На ночь эвакуированы остались в больнице Городища. Уже утром 10 марта они продолжат свою поездку в Черновцы на другом транспорте.
В полиции сообщили, что водитель автобуса был трезв. Правоохранители работают над деталями дела.
Напомним, что значительных автотранспортных происшествий за последние две недели войны значительно уменьшилось. Однако эвакуационные машины продолжают быть в опасности — например, в Сумской области, где несколько дней назад обстреляли автобус с гражданскими.
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