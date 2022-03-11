Украинский пулеметчик уничтожил вражеского снайпера с дистанции 1000 метров: комментарий героя (видео)

Николаев под надежной защитой.

В пятницу, 11 марта, на 16-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что боец Нацгвардии Украины уничтожил снайпера оккупантов с помощью пулемета. Воин позднее рассказал о случившемся, а также сообщил, что не пустит захватчиков в свой город.

Соответствующий комментарий героя был опубликован на официальной странице Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Николаевский нацгвардеец уничтожил русского снайпера на расстоянии в один километр. Хорошие новости из Николаева сообщает не только Виталий Ким", — сообщили в пресс-службе.

"Дистанция была 1000—1200 метров. Я работал с корректировщиком. Сделав несколько очередей, враг был уничтожен. Позднее разведка подтвердила ликвидацию российского снайпера, который несколько дней не давал покоя нашим бойцам. Хочу сказать, что пускать оккупантов в родной город я не собираюсь. Я и мои братья по оружию не простят слезы и боль наших женщин и детей. Мы будем уничтожать врага, несмотря ни на что", — заявил боец Нацгвардии.

Ранее глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты окружены и готовятся сдаваться.