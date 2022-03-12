Кропивницкий переполошили взрывы: детали и фото
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Мы размыли ориентиры, чтобы не помогать наводчикам
Утром в субботу, 12 марта, в Кропивницком вслед за Днепром прогремело сразу несколько взрывов.
Местные жители опубликовали в сети видео с места событий, где четко видно несколько очагов пожара, сообщает "Телеграф".
Мы не можем опубликовать тут видео последствий, чтобы не ориентировать российских оккупантов, куда именно они попали, потому показываем скрин с размытыми ориентирами.
По нему можно увидеть, что было по меньшей мере два прилета, однако пока сложно сказать, это попали вражеские ракеты, или же сработали наши системы противовоздушной обороны и загорелись обломки.
Стоит заметить, что ранее в Кропивницком было относительно спокойно.
Как сообщал "Телеграф", утро 12 марта выдалось очень неспокойным для большинства жителей Украины, — воздушная тревога объявлена в половине областей, при этом, уже слышали взрывы в Сумах, Днепре, Василькове Киевской области.
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