Кропивницкий переполошили взрывы: детали и фото

Мы размыли ориентиры, чтобы не помогать наводчикам

Утром в субботу, 12 марта, в Кропивницком вслед за Днепром прогремело сразу несколько взрывов.

Местные жители опубликовали в сети видео с места событий, где четко видно несколько очагов пожара, сообщает "Телеграф".

Мы не можем опубликовать тут видео последствий, чтобы не ориентировать российских оккупантов, куда именно они попали, потому показываем скрин с размытыми ориентирами.

По нему можно увидеть, что было по меньшей мере два прилета, однако пока сложно сказать, это попали вражеские ракеты, или же сработали наши системы противовоздушной обороны и загорелись обломки.

Взрыв Кропивницкий утром 12 марта

Стоит заметить, что ранее в Кропивницком было относительно спокойно.

Как сообщал "Телеграф", утро 12 марта выдалось очень неспокойным для большинства жителей Украины, — воздушная тревога объявлена в половине областей, при этом, уже слышали взрывы в Сумах, Днепре, Василькове Киевской области.