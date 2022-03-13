Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд на Донбассе: погибла проводница

В результате обстрела погибла проводница, еще одна была ранена.

На восемнадцатый день войны российские оккупанты продолжают убивать мирное население Украины.

Так, в ночь с 12 на 13 марта вблизи ст. Брюсин в Донецкой области под обстрел рашистов попал пассажирский поезд.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", поезд следовал для осуществления эвакуационного рейса в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий.

От нанесенных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена ​​в больницу г. Славянск, где сейчас ей оказывается помощь.

"Это – ужасный удар по тем, кто ежедневно спасает гражданских украинцев и проложил "дорогу жизни" для уже более 2 млн спасенных", — сказано в сообщении.

В УЗ заявили, что прилагают все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, ожидавших спасения на вокзале Лимана.

Напомним, в воскресенье утром, 13 марта, оккупанты нанесли авиаудар в районе Яворивского полигона Львовской области. Кроме того, снова обстреляли аэропорт в Ивано-Франковске.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, у россии настолько велики потери в войне, что кровавому диктатору путину пришлось решиться на стягивание резервов морской пехоты из отдаленных регионов.