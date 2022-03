Россияне пытаются спастись и уже не наступают: карты боев в Украине на 24 марта

Захватчики роют окопы и срочно ищут подмогу

Спустя месяц после начала полномасштабного вторжения россии в Украину оккупантам пришлось серьезно пересмотреть свою тактику, — они уже давно разуверились, что смогут так просто захватить соседнюю страну, и все больше переходят к тактике обороны.

Об этом можно судить по свежим картам боевых действий, которые "Телеграф" собрал на утро 24 марта.

Свежие и честные новости о войне в Украине читайте на нашем канале в Телеграм

По мнению экспертов Institute for the Study of War, россияне активно роют окопы и минируют территорию, что может говорить о смене тактики, — они переходят к обороне, проводя лишь незначительные наземные атаки, которые почти ничего не дают. Россия, вероятно, изо всех сил пытается быстро получить свежую боевую мощь из Сирии и других источников и пытается продолжить давить на Мариуполь.

Кроме того, оккупанты делают упор на авианалеты, на фоне чего, утверждают специалисты, как никогда актуален вопрос предоставления Украине новых систем противовоздушной обороны.

Тем временем украинские военные проводят четкие контратаки на киевском направлении, которые помогают ослабить давление на столицу.

По карте видно, что в Луганской области стало намного больше территории выделено красным цветом, — эксперты подчеркивают, что они просто обновили свои данные и показали, что рф контролирует больше территории, чем они думали раньше. Обновления не значат, что за последние несколько дней оккупанты добились больших успехов в том регионе.

Карта боевых действий в Украине 24.03.2022

Судя по карте DeepState, контратаки украинских военных постепенно дают результат на севере Украины и под Николаевом (синим выделены освобожденные от оккупантов территории.

Карта боевых действий Киев-Чернигов-Сумы 24.03.2022

Карта боевых действий Николаев-Херсон-Кривой Рог 24.03.2022

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал главные выводы, которые нужно сделать за месяц с начала боевых действий в Украине.