Урожайный день: под Харьковом сбиты российские истребитель и беспилотник

Защитники Родины наносят российским извергам значительные удары

На 29-й день мощного противостояния украинских защитников армия россии продолжает нести потери. Урожайный день сегодня оказался у наших бойцов, защищающих украинские земли от оккупантов на Харьковском направлении. Там представители противовоздушной обороны Украины уничтожили еще один БПЛА российских нацистов и один истребитель-бомбардировщик Су-34.

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Хорошими новостями по поводу очередных достижений наших героев в четверг, 24 марта, на своей официальной странице в соцсети поделилось Воздушное командование "Схід".

"Враг недосчитался 1 БПЛА и еще одного истребителя-бомбардировщика Су-34. "Они упали"… Тихого вечера! Держим строй! Помним — добро побеждает! Слава Украине !", — говорится в тексте публикации.

Публикация "Востока" в соцсети

Ранее "Телеграф" сообщал, что армия российской федерации несет сокрушительные потери на украинских землях, ведь только за минувшие сутки украинский состав бойцов ВСУ уничтожил 7 самолетов нацистов. Всего за месяц противостояния российские захватчики потеряли 15,8 тысяч человек из личного состава.

Также напомним, что несколькими днями ранее запорожские защитники похвастались новым трофеем: бойцы ВСУ охотились на российский танк Т-90.