Укр

В захваченной части Мариуполя открыли штаб путинской партии

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Свой штабы местные "единоросовцы" называют гуманитарным Новость обновлена 25 марта 2022, 12:13
Свой штабы местные "единоросовцы" называют гуманитарным

Захватчики всячески пытаются навязать свою политику разбитому городу

Российские оккупанты пробили очередное дно в переживающему гуманитарную катастрофу Мариуполе. Согласно свидетельств местных жителей, вояки открыли на временно подконтрольной им территории населенного пункта штаб путинской партии "Единая россия".

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на местный ресурс 0629.com.ua.

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Мариупольцы утверждают, что оккупанты назвали свою штаб "гуманитарным", хотя на деле вся их помощь местным жителям состоит из обстрелов и скинутых бомб. Разместились они в торговом центре "Метро", который находился на выезде из города.

Сейчас в штабе, как рассказывают очевидцы, раздают агитационные газеты и объясняют, почему стоит поддерживать россию, а не Украину в нынешней войне. Также в штабе можно получить сим-карту мобильного оператора "Феникс". Как известно, эта служба связи была создана специально для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Тем временем власти Мариуполя наконец-то закончили разбор завалов атакованного Драматического театра, в подвальных помещениях которых находились люди, пережидая бомбежку. К сожалению, во время российской атаки погибло около трехсот человек.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Единая Россия #Война #Донбасс #Мариуполь
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