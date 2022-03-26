Укр

Оккупанты на Луганщине повесили билборды о русском языке, сеть реагирует: "Мы же их по-русски на**й шлем"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Большинство уже даже не удивляется "фантазии" россиян Новость обновлена 26 марта 2022, 14:33
Большинство уже даже не удивляется "фантазии" россиян

Некоторые украинцы интересуются, кто же и когда запрещал говорить на русском

На 31-й день военного противостояния между россией и Украиной в отдельных городах Луганской области начала появляться внешняя реклама с призывом говорить на русском языке. Пользователи сети отмечают, что подобные билборды развешали в тех населенных пунктах, которые сейчас временно находятся под контролем оккупационных войск рф.

Снимком одного из таких "призывов" поделился в своем Telegram-канале блогер Фашик Донецкий.

По его словам, это фото является подтверждающим фактом того, что в россии все "наглухо е**нулись". С таким мнением, к слову, согласны очень многие комментаторы в сети.

Некоторые иронично интересуются, почему же россияне не слушают свой же язык, когда их прямым текстом посылают на три буквы, а другие спрашивают, когда и кто запрещал в личных разговорах использовать русский. Также нашлись и те, кто, увидев подобную рекламу, искренне пожалели, что не могут в силу обстоятельств быстро перейти на украинский, хотя им в данный момент и максимально неприятно общаться на языке оккупанта.

При этом украинцы далеко не стремятся следовать "советам" оккупантов, и даже в весьма русскоязычных городах типа Мелитополя отстаивают свое право быть украинцами. Российским военным, к слову, это не сильно нравится, и они даже пытаются заставить местные школы перейти на преподавание на русском.

Тем временем около 60% граждан нашей страны говорят только на украинском либо перешли (в процессе перехода) на него с русского. Очень многих отказаться от языка государства-оккупанта подстегнула война.

Теги:
#Украина #Россия #Луганская область #Реклама #Война #Донбасс #Русский язык #Билборд #Оккупанты
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