Чернигов находится в оперативном окружении: мэр заявил о тяжелой ситуации

Город разнесен полностью, не могут вывезти тяжелораненых

По состоянию на 31-й день российско-украинской войны Чернигов находится в оперативном окружении, сложно вывезти раненых и доставить гуманитарную помощь.

Об этом на пресс-конференции рассказал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

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По словам мэра города, российские оккупанты сознательно уничтожили мост, соединяющий город с киевским направлением. Из-за этого нет возможности устроить гуманитарные коридоры, вывезти более 40 тяжелораненых — это и военные, и гражданские, а также дети. По пешеходному мосту опасно перевозить грузы, так как он находится под постоянными перекрестными обстрелами.

"Город разнесен полностью. Проще посчитать те дома, которые еще уцелели. Убито более 200 мирных людей. Сейчас примерно в Чернигове находятся 120 тысяч горожан (до войны было 280-290 тысяч - ред.)… В городе нет постоянной электроэнергии, воду развозим всеми доступными методами", — сказал Атрошенко.

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Городской глава обратился к властям Германии, призвав их не покупать российский газ, деньги из контракта которого идут на закупку российского оружия: "Наш город стирают с лица земли, так поступали только фашисты. В Чернигове есть кладбище немцев, погибших здесь во время Второй мировой войны. Мы содержим его. Хочу, чтобы немцы это услышали, россия, которую вы продолжаете поддерживать, бомбит могилы ваших дедов".

Напомним, что российские оккупационные войска обстреляли Чернигов и повредили одно из пищевых предприятий города, вследствие чего произошла утечка аммиака — бесцветного газа с запахом нашатырного спирта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что возле Чернигова россияне обстреляли гуманитарный коридор, из-за чего ранение получил украинский журналист Андрей Цаплиенко.