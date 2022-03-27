В Донецке насильственно вывезенные украинцы сорвали акцию Пушилина – журналист

В Донецке на домах украинцы оставили надписи "Слава Украине!".

В оккупированном Донецке украинцы, которых российские захватчики вывезли из обстреливаемых городов (очевидно, и из Мариуполя), сорвали визит главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

Об этом сообщил журналист Александр Демченко на своей странице в Facebook.

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По словам журналиста, перед приездом Пушилина на одной из школ, где поселили увезенных украинцев, появилась надпись "Слава Украине".

"В оккупированном Донецке часть людей, вывезенных с недавно оккупированных территорий, разместили в школах. В одну из них под камеры должен был сегодня приехать Пушилин. Но на школе утром появилась надпись "Слава Украине". Визит пришлось отменить ", — написал Александр. Демченко.

Граждане, которых заставили выехать в так называемую "ДНР", продолжают демонстрировать свою проукраинскую позицию даже находясь на временно оккупированных территориях. В сети пишут, что надписи появились не только на школе, которую должен был посетить Пушилин, но и в других местах Донецка.

Напомним, в команде президента Владимира Зеленского считают, что снять осаду с Мариуполя пока невозможно из-за отсутствия необходимого количества военной техники для этой задачи. Именно поэтому глава государства так тесно сотрудничает с иностранными партнерами, чтобы как можно быстрее получить необходимые самолеты и танки для эвакуации измученных жителей.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что делают с гражданами Украины в РФ.