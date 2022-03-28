Укр

Украину посреди весны снова накроют снег и морозец: кому не повезет

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Сразу ряд областей может припорошить снегом Новость обновлена 28 марта 2022, 10:01
Сразу ряд областей может припорошить снегом

Похолодание резко начнется с пятницы

Второй месяц весны начнется в Украине эффектно, — первые же дни апреля принесут заметное похолодание, дожди, а местами даже снег с ночными морозами.

"Телеграф" проанализировал прогноз weather.com по всем городам Украины до конца недели 3 апреля.

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В конце недели в Киеве, Виннице, Тернополе, Житомире, Чернигове, Ивано-Франковске, Луцке, Ровно ощутимо начнет холодать вплоть до того, что в воскресенье местами термометры могут показать до 4 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды в Киеве на неделю
Прогноз погоды в Киеве на неделю

При этом во Львове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Ровно, Тернополе на выходных возможен снег, почти во всех остальных областях будет дождь.

Прогноз погоды во Львове на неделю
Прогноз погоды во Львове на неделю

В Харькове, Сумах, Полтаве, Черкассах, Днепре, Запорожье на тех выходных не ожидается минусовой температуры ночью, в то время как днем воздух в конце недели может прогреться до 18-22 градусов тепла.

В южных Одессе, Херсоне и Николаеве температура днем не должна опуститься ниже 8 градусов тепла, а ночью, — ниже нуля градусов.

Как сообщал "Телеграф", ранее народный синоптик обещал не самую приятную погоду украинцам на Пасху.

Теги:
#Киев #Погода #Прогноз погоды
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