Україну серед весни знову накриють сніг та морозець: кому не пощастить

Похолодання різко розпочнеться з п’ятниці

Другий місяць весни розпочнеться в Україні ефектно, — перші ж дні квітня принесуть помітне похолодання, дощі, а подекуди навіть сніг із нічними морозами.

Телеграф проаналізував прогноз weather.com по всіх містах України до кінця тижня 3 квітня.

Оперативно та цікаво про новини в Україні — читайте на нашому каналі у Телеграм

Наприкінці тижня у Києві, Вінниці, Тернополі, Житомирі, Чернігові, Івано-Франківську, Луцьку, Рівному відчутно почне холодати аж до того, що у неділю місцями термометри можуть показати до 4 градусів нижче нуля.

Прогноз погоди у Києві на тиждень

При цьому у Львові, Хмельницькому, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі на вихідних можливий сніг, майже у всіх інших областях буде дощ.

Прогноз погоди у Львові на тиждень

У Харкові, Сумах, Полтаві, Черкасах, Дніпрі, Запоріжжі на тих вихідних не очікується мінусової температури вночі, тоді як вдень повітря наприкінці тижня може прогрітися до 18-22 градусів тепла.

У південних Одесі, Херсоні та Миколаєві на вихідних температура вдень не повинна опуститися нижче за 8 градусів тепла, а вночі — нижче за нуль градусів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше народний синоптик обіцяв не найприємнішу погоду українцям на Великдень.