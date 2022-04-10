Вывозили тела под пулями и минами: житель Чернигова рассказал об украинских танкистах-героях

Не забыли жители города выразить благодарность и местным волонтерам.

Пограничный Чернигов после освобождения от российских захватчиков выглядит очень хмуро, а жители города со страхом вспоминают то, что им пришлось пережить. Рассказы о циничности оккупантов, как всегда, впечатляют.

В городе на 46-й день войны побывал корреспондент "Телеграфа" — он с первых уст узнал, что пережил Чернигов во время наступления вражеских войск.

Оперативно и правдиво о войне в Украине — наш Telegram

Как рассказали местные жители, россияне накрывали город минами и тем самым просто равняли его с землей. Украинских военных россияне боялись, а потому даже по небольшим группам стреляли беспрестанно.

Люди говорят, что украинские военнослужащие держались героически, особенно это касается подразделения из 5 танкистов, воевавших против россиян в Чернигове.

"Я здесь пересекся с пятью танкистами, у которых подбили танк. Они такие храбрые люди. У нас в девятиэтажке было четверо двухсотых, один ранен — ему ногу оторвало, девочку ранило. Нас эвакуировали в школу, россияне бомбили нас всеми видами вооружение, даже из самолетов. Такой ужас был. Где-то неподалеку велись уличные бои. Украинские танкисты — это герои. Они под минами и пулями вывозили погибших. Нашли машины быстро, в то время, как нас бомбили с 8 утра и до 16 дня, били прицельным огнем", — рассказал один из жителей Чернигова.

Черниговцы говорят, что за несколько недель интенсивных боевых мест было по-всякому, но они очень благодарны местным волонтерам — Татьяне и Евгению Шишкиным — а также украинским военным, которые делали все для спасения людей.

Напомним, что Чернигов много дней находился почти в осаде российских оккупантов, особенно после того, как вражеская армия разбомбила главную транспортную артерию — мост через Десну. Однако сейчас город освобожден от захватчиков и пытается преодолеть все последствия прихода "русского мира". Как выглядит освобожденный город после 45 дней войны смотрите в эксклюзивном репортаже "Телеграфа".