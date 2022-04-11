Укр

Защитники Мариуполя показали видео ювелирного уничтожения боевой техники оккупантов на улицах города

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
903
Мариуполь после обстрелов Новость обновлена 11 апреля 2022, 15:36
Мариуполь после обстрелов

Военная техника россиян превращается в Украину в обугленный металлолом

Бойцы полка "Азов", героически защищающие украинский Мариуполь, показали еще одно эффектное видео уничтожения боевой техники захватчиков, из которой те производили обстрел города.

Новости о войне, Украине и мире — в нашем Telegram

Новое видеоподтверждение ювелирной работы отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов", нанесшего удар по позициям российских оккупантов, было обнародовано в понедельник, 11 апреля.

в

Видео от "Азова"

"Их в десять раз больше, у них самолеты и корабли, у них много техники… Но полк "Азов" продолжает уничтожать оккупанта на улицах украинского Мариуполя!", — говорится в тексте сообщения "азовцев".

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия готовится обвинить украинских военных в массовых убийствах мирных жителей в Мариуполе, потому оккупанты собирают тела погибших жителей города для дальнейшего создания фейковых материалов.

Тем временем украинские военные продолжают успешно защищать Родину от захватчиков из россии. В частности, в одном из населенных пунктов Луганской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили склад с боекомплектом россиян.

Теги:
#Украина #Война #Мариуполь #Азов
Валерий Залужный
Украина
Железный генерал: Politico посвятило статью тактике и роли Залужного в войне с россией
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Валерий Залужный
Железный генерал: Politico посвятило статью тактике и роли Залужного в войне с россией
Дата публикации
Категория
У путина снова изменили цель войны
У путина придумали новое оправдание войне против Украины
Дата публикации
Категория
Морские ворота Донбасса – цель номер один для российской армии
Крайнее сражение за Мариуполь? Пост украинских морпехов наделал шуму в сети — правда это или фейк
Дата публикации
Категория
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен
Выборы во Франции: Макрон обошел Ле Пен в первом туре с минимальным отрывом
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 11 апреля
Война – день 47: россияне перебрасывают силы на Харьков и Днепр, а Украина усиливает армию новым оружием