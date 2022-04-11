Защитники Мариуполя показали видео ювелирного уничтожения боевой техники оккупантов на улицах города

Военная техника россиян превращается в Украину в обугленный металлолом

Бойцы полка "Азов", героически защищающие украинский Мариуполь, показали еще одно эффектное видео уничтожения боевой техники захватчиков, из которой те производили обстрел города.

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Новое видеоподтверждение ювелирной работы отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов", нанесшего удар по позициям российских оккупантов, было обнародовано в понедельник, 11 апреля.

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Видео от "Азова"

"Их в десять раз больше, у них самолеты и корабли, у них много техники… Но полк "Азов" продолжает уничтожать оккупанта на улицах украинского Мариуполя!", — говорится в тексте сообщения "азовцев".

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия готовится обвинить украинских военных в массовых убийствах мирных жителей в Мариуполе, потому оккупанты собирают тела погибших жителей города для дальнейшего создания фейковых материалов.

Тем временем украинские военные продолжают успешно защищать Родину от захватчиков из россии. В частности, в одном из населенных пунктов Луганской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили склад с боекомплектом россиян.