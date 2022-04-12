Укр

"Они там яйца не снесли?": в сети показали, как оккупанты в Украине ночуют в "дуплах"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Дупло" российских оккупантов Новость обновлена 12 апреля 2022, 02:03
"Дупло" российских оккупантов

В Николаевской области нашли "дупло" российских оккупантов

Оккупационные войска испытывают проблемы со снабжением от чего некоторым из них приходится "возвращаться к природе". Так возле одного из освобожденных населенных пунктов в Николаевской области россияне обустроили себе ночлег в импровизированных шалашах из грязи и палок.

Фотографиями "тактического дупла" поделился нардеп Игорь Негулевский в своем Фейсбук.

"Это – дупло. И в нем жили рашисты. Я сейчас не шучу", — написал он.

По его словам, в этих условиях базировались российские солдаты возле села Кандыбино пока их оттуда не выгнали украинские защитники.

При этом нардеп добавил, что оккупанты действительно жили в этих условиях, а также там ели и спали.

"Хотя, учитывая, что упыри не знают, что такое унитаз и боятся смарт-пылесосов, для них дупло, пожалуй, было пятизвездочной гостиницей", — добавил он.

Как сообщалось ранее, украинские военные смогли получить в свои руки новый российский беспилотник "Орлан-10" и обнаружили, что в нем россияне используют обычные коммерческие фотоаппараты и пластиковые бутылки вместо бензобака.

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#Украина #Николаевская область #Россия
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