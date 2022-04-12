"Вони там яйця не знесли?": у мережі показали, як окупанти в Україні ночують у "дуплах"

На Миколаївщині знайшли "дупло" російських окупантів

Окупаційні війська відчувають проблеми з постачанням чого деяким їх доводиться "повертатися до природи". Так біля одного зі звільнених населених пунктів у Миколаївській області росіяни облаштували собі нічліг в імпровізованих наметах із бруду та палиць.

Фотографіями "тактичного дупла" поділився нардеп Ігор Негулевський у своєму Фейсбуку.

"Це — дупло. І в ньому жили рашисти. Я зараз не жартую", — написав він.

За його словами, в цих умовах базувалися російські солдати біля села Кандибіне, поки їх звідти не вигнали українські захисники.

При цьому нардеп додав, що окупанти справді жили в цих умовах, а також там їли та спали.

"Хоча з огляду на те, що упирі не знають, що таке унітаз і бояться смарт-пилососів, для них дупло, мабуть, було п’ятизірковим готелем", — додав він.

Як повідомлялося раніше, українські військові змогли отримати у свої руки новий російський безпілотник "Орлан-10" та виявили, що в ньому росіяни використовують звичайні комерційні фотоапарати та пластикові пляшки замість бензобака.