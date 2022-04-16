Боевики из "ЛДНР" мобилизуют детей: Денисова сообщила о погибших

Среди подростков уже есть трагически погибшие

На территориях Донбасса и Луганщины оккупанты проводят мобилизацию несовершеннолетних в ряды боевиков.

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Соответствующую информацию в субботу, 16 апреля, обнародовала уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Оккупационные власти "ЛДНР" проводят мобилизацию детей, участвовавших в так называемых "патриотических клубах", в ряды незаконных вооруженных формирований", — говорится в тексте публикации омбудсмена.

Согласно сведениям Денисовой, захватчики мобилизуют в ряды боевиков даже подростков, только достигших 16-летнего возраста. Один из несовершеннолетних "резервистов", являвшийся участником так называемого военно-патриотического спортивного клуба "Наследники победы" Территориального штаба г. Комсомольское ОО "Военно-патриотического движения "Молодая гвардия-Юнармия", погиб.

Кроме того, она добавила, что российская пропаганда, а также проведение военных учений с привлечением детей, где их учат быть готовыми взять в руки оружие, на территории ОРДЛО проводится с 2017 года.

В заключение Денисова призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и другие правозащитные организации мира отреагировать на втягивание детей в вооруженный конфликт и остановить принудительный призыв несовершеннолетних в ряды боевиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на временно оккупированных территориях план по мобилизации 26 тысяч "резервистов" в сухопутные войска россии провалился, ведь мужчины массово отказываются воевать в Украине.