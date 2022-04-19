В почти 30% деоккупированных населенных пунктов заработали органы местного самоуправления – Тимошенко
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Украинским войскам удалось освободить от российской оккупации 919 населённых пунктов на территориях Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. В освобожденных городах и селах продолжаются работы по организации работы местных властей, сообщил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.
По его словам, 29% деоккупированных населенных пунктов уже активировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов.
"192 населенных пункта начали работу гуманитарных штабов, этим занимаются областные военные администрации совместно с ГСЧС. В 70 – проведено разминирование территорий", – проинформировал Тимошенко.
Кроме этого, 336 населенных пунктов возобновили работу Национальной полиции, 256 – работу медицинских учреждений. Укрпочта возобновила предоставление своих услуг в 74 деоккупированных городах, поселках и селах.
Параллельно специалисты обеспечивают работу ключевых коммуникаций. Подачу газа возобновили более 280 населенных пунктов, а электроэнергии – более 300. Водоснабжение и водоотвод восстановлены на 29%.
"335 населенных пунктов уже имеют услуги мобильной связи", – рассказал заместитель главы ОП.
На Харьковщине, несмотря на боевые действия, коммунальщики ремонтируют критическую инфраструктуру. Так, в освобожденных от оккупантов поселках Ольховка и Малая Рогань уже возобновили электроснабжение у 140 потребителей.
"С трассы M-03 от Харькова до освобожденного Чугуева вывезли тридцать единиц уничтоженного военного и гражданского транспорта. Дорожники регулярно производят аварийный ремонт автодорог в местах попадания вражеской артиллерии", — отчитался Тимошенко.
На Сумщине почти 50 тыс. абонентов подключили к электроснабжению. Услуга восстановлена во всех населенных пунктах области, кроме четырех. Водой обеспечены около 1,5 тыс. населенных пунктов.
В Черниговской области электроснабжение восстановлено на 97%. Разминированы села Ягодное, Лукашевка, Новая Басань, Новый Быков и частично Чернигов.
"Вода есть почти во всем регионе, кроме Чернигова, где разрушены три из пяти водопроводных насосных станций", — отметил Тимошенко.
Как ранее сообщила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко, пострадавшие от действий российских оккупантов регионы получат 10 млн продуктовых наборов длительного хранения.
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