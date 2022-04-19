Продвинуться не получилось: Арестович назвал города, по которым оккупанты бьют больше всего

Оккупантам не удалось продвинуться ни на одном из направлений

В Офисе президента Украины заявили, что россиянам не удается захватить украинский Мариуполь, а в случае, если вражеская армия уничтожит город, мирных переговоров Киева с Кремлем может и не быть.

Об этом во вторник, 19 апреля, во время брифинга заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

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"Главная новость на сегодняшний день — это то, что противник начал активную фазу наступления на Востоке Украины с попыткой окружить наши войска в районе Изюма и на юг на Волновахе. Для этого он наносит отвлекающие удары, то есть действует вокруг Харькова, действует в районе Гуляйполя, и продолжает пытаться взять город Мариуполь, что ему не удается", — сообщил Арестович.

Он добавил, что основные усилия оккупантов сконцентрированы вокруг городов Изюм, Рубежное, Северодонецк и Попасная, однако взять города российским оккупантам не удается. Россияне пытаются определить слабые места украинской армии для того, чтобы потом сосредоточить там усилия.

"Именно это они пытались сделать сегодня ночью, но у них не получилось. Ни одна попытка продвинуться не удалась", — добавил советник главы ОП.

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Арестович отметил, что руководство РФ хочет "продать" своему народу выход на админграницы Донецкой и Луганской областей как "победу", однако украинская армия этого сделать не даст и оккупантов ждет провал.

По его словам, в Украине началась вторая фаза войны, которая определит третью. А она, в свою очередь, может развиваться по трем сценариям:

россияне постараются стоять на месте и удерживать территории;

россияне уберутся с нашей территории;

россияне могут перейти к мирным переговорам.

Что касается третьего пункта, то президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что в случае уничтожения Мариуполя мирных переговоров может и не быть.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе. По предварительным данным, под завалами могут находиться около 300 человек, в том числе дети.