Выгорело всё: появилось видео последствий ДТП с десятками жертв на Ровенщине
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В аварии погибло почти три десятка человек
Ровенские полицейские поделились видеозаписью окончательной ликвидации пожара, вспыхнувшего на трассе Киев-Чоп после столкновения двух пассажирских автомобилей с бензовозом. Последствия весьма плачевны — от машин остались одни обгоревшие каркасы.
Видео опубликовали в Telegram-канале Нацполиции Украины, передает "Телеграф".
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Как известно, авария произошла после семи вечера рядом с селом Сытное, что в Дубенском районе Ровенщины.
Водитель микроавтобуса Mercedes Vito не справился с управлением и, выехав на "встречку", совершил столкновение с бензовозом Mercedes. Последний, в свою очередь, зацепил пассажирский автобус Neoplan, в котором находилось 35 человек.
Погибло несколько десятков человек, из водителей в живых остался только шофер грузовика. Однако он получил весьма серьезные травмы.
Такое масштабное ДТП в мгновение ока переросло в крупный пожар, из-за которого пришлось перекрыть трассу. Огонь пытались погасить несколько часов кряду, после чего от машин остались только каркасы.
Пламя уничтожило фактически все личные вещи водителей и пассажиров, а также изуродовало не одно тело погибших.
Аварию уже назвали одной из самых крупных в Украине за последние десятилетия. Напомним, что погибшими в ней считаются минимум 27 человек. Большинство из них ехали автобусом сообщением "Харьков-Згожелец" (Польша).
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